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Die Gerüchteküche hatte es in den vergangenen Tagen bereits vermutet, nun ist es Realität geworden. Sony hat die empfohlenen Verkaufspreise für PS5-Konsolen angehoben. Begründet wird der Schritt wegen des "anhaltenden Drucks auf die globale Wirtschaftslage". Vor allem Speicher ist in den vergangenen Monaten immer teurer geworden.
Die aktualisierten empfohlenen Verkaufspreise für PS5-Konsolen gelten ab dem 2. April 2026.
|aktuell
|ab 2. April
|PlayStation 5
|549,99 Euro
|649,99 Euro
|PlayStation 5 Digital Edition
|499,99 Euro
|599,99 Eur9
|PlayStation 5 Pro
|799,99 Euro
|899,99 Euro
|PlayStation Portal Remote Player
|219,99 Euro
|249,99 Euro
Durch die Bank wird die Konsole also um 100 Euro teurer.
Es kann davon ausgegangen werden, dass auch Microsoft die Preise für die verschiedenen Varianten der Xbox Series X und Series S anheben wird.