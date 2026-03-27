News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#Sony #PS5 #PlayStation-5 #Konsole #Gaming

Empfohlenen Verkaufspreise

Sony macht die PS5-Konsolen teurer

Portrait des Authors


Sony macht die PS5-Konsolen teurer
4

Werbung

Die Gerüchteküche hatte es in den vergangenen Tagen bereits vermutet, nun ist es Realität geworden. Sony hat die empfohlenen Verkaufspreise für PS5-Konsolen angehoben. Begründet wird der Schritt wegen des "anhaltenden Drucks auf die globale Wirtschaftslage". Vor allem Speicher ist in den vergangenen Monaten immer teurer geworden.

Angesichts des anhaltenden Drucks auf die globale Wirtschaftslage haben wir beschlossen, die Preise für PS5, PS5 Pro und den PlayStation Portal Remote Player weltweit anzuheben. Wir wissen, dass Preisänderungen Auswirkungen auf unsere Community haben, und nach sorgfältiger Abwägung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass dies ein notwendiger Schritt ist, um sicherzustellen, dass wir Spielern weltweit weiterhin innovative, hochwertige Spielerlebnisse bieten können.
- so Sony in einer Pressemitteilung

Die aktualisierten empfohlenen Verkaufspreise für PS5-Konsolen gelten ab dem 2. April 2026. 

Gegenüberstellung der Preise

aktuell ab 2. April
PlayStation 5 549,99 Euro 649,99 Euro
PlayStation 5 Digital Edition 499,99 Euro 599,99 Eur9
PlayStation 5 Pro 799,99 Euro 899,99 Euro
PlayStation Portal Remote Player 219,99 Euro 249,99 Euro

Durch die Bank wird die Konsole also um 100 Euro teurer.

Sony PlayStation 5 Pro

Es kann davon ausgegangen werden, dass auch Microsoft die Preise für die verschiedenen Varianten der Xbox Series X und Series S anheben wird.

Quellen und weitere Links

    Werbung

    #Sony
    #PS5
    #PlayStation-5
    #Konsole
    #Gaming
    KOMMENTARE (4)
    Back to top