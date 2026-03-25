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Der Markt für Windows-basierte Gaming-Handhelds muss einen Dämpfer hinnehmen. Der chinesische Hersteller Ayaneo, von dem wir bereits das eine oder andere Gerät im Test hatten, hat die Vorbestellungen für sein High-End-Modell Next 2 vorerst gestoppt. Grund sind massiv gestiegene Kosten für RAM und Flash-Speicher, die die Kalkulation des Gaming-Handhelds nicht mehr tragfähig machen würden. Das Gerät sollte in der Basisversion ursprünglich 1.999 US-Dollar kosten, während für das Spitzenmodell sogar 4.299 US-Dollar ausgerufen wurden. Damit positionierte es sich klar im Enthusiasten-Segment.

In einer Stellungnahme erklärt Ayaneo, dass die Gesamtkosten für die verbaute Hardware inzwischen nahezu das Doppelte des ursprünglich geplanten Verkaufspreises erreicht hätten. Bereits vor dem Launch des Next 2 seien die Preise für Speicherkomponenten deutlich angezogen, die Dynamik in den vergangenen Monaten habe alle Erwartungen übertroffen. Das Unternehmen spricht davon, dass der Verkauf unter den aktuellen Bedingungen "nicht länger nachhaltig" sei. Vorbestellungen werden deshalb vorübergehend ausgesetzt, bis sich der Markt möglicherweise wieder beruhigt.

Technisch sollte der Next 2 zu den leistungsstärksten Handheld-PCs auf dem Markt gehören. Ausgestattet werden sollte er mit einem AMD Ryzen AI Max+ 395 der Strix-Point-Generation. Dieser verfügt über 16 Zen-5-Kerne und eine leistungsstarke Radeon-8060S-Grafiklösung mit 40 RDNA-3.5-CUs. Für die günstigeren Modelle war hingegen ein AMD Ryzen AI Max 385 mit weniger Kernen geplant. Dazu waren zwischen 32 und 128 GB LPDDR5X mit bis zu 8.533 MHz vorgesehen, genau wie eine NVMe-SSD mit 512 GB bis 2 TB Speicherplatz. Beides wurde dem Gerät nun zum Verhängnis. Beim Display war eine Bildschirmdiagonale von 9,06 Zoll mit einer Auflösung von 2.400 x 1.504 Pixeln geplant. Es sollte ein OLED-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hz werden. Die Abmessungen für das Next 2 gab Ayaneo mit 341,7 x 146,2 x 26,2 mm an, das Gewicht mit 1.426 g.

Die Entscheidung Ayaneos fällt in eine Phase, in der der globale Markt für DRAM und NAND-Flash wieder klar in Richtung steigender Preise dreht. Nach einer längeren Schwächephase mit Überkapazitäten haben große Speicherhersteller ihre Produktion angepasst, während die Nachfrage durch KI-Rechenzentren, Highend-GPUs, moderne Konsolen und weiterhin wachsende Notebook- und PC-Stückzahlen anzieht. Auch andere Hardware-Projekte in diesem Segment wie die Steam Machines lassen noch immer auf sich warten.

Ayaneo betont, dass der Verkaufsstopp des Next 2 vorerst nur eine temporäre Maßnahme sei. Sollte sich das Preisniveau bei RAM und Storage wieder normalisieren, schließt das Unternehmen eine Wiederaufnahme der Vorbestellungen nicht aus.