Werbung

Die Nintendo Switch 2 steht wenige Monate nach ihrem erfolgreichen Marktstart vor neuen Herausforderungen. Aktuellen Berichten zufolge hat Nintendo die Produktionsziele für das laufende Quartal wohl deutlich nach unten korrigiert. Statt der ursprünglich geplanten sechs Millionen Einheiten sollen bis Ende März 2026 nur noch rund vier Millionen Geräte gefertigt werden.

Als möglicher Grund für die Anpassung der Produktionsmenge gilt ein schwächer als erwartetes Weihnachtsgeschäft, insbesondere in den USA. Marktanalysen zufolge blieb die Nachfrage im Vergleich zur ersten Nintendo Switch im gleichen Zeitraum deutlich zurück. Neben einer allgemein verhaltenen Konsumstimmung werden auch gestiegene Hardwarekosten als entscheidender Faktor genannt. Vor allem Speicherpreise stehen unter Druck, da sie durch den globalen Ausbau von KI-Infrastrukturen verstärkt nachgefragt werden.

Trotz der möglichen Produktionskürzungen bleibt die Gesamtbilanz der Switch 2 auf einem hohen Niveau. Bis Ende 2025 wurden weltweit bereits mehr als 17 Millionen Einheiten verkauft. Damit liegt die Konsole weiterhin über dem Tempo ihres Vorgängers im gleichen Zeitraum. Das Ziel von 20 Millionen verkauften Geräten bis zum Ende des Geschäftsjahres gilt weiterhin als erreichbar.

Parallel dazu erhält die Plattform durch neue Software zusätzlichen Auftrieb. Titel wie Pokémon Pokopia konnten in kurzer Zeit hohe Verkaufszahlen erzielen und zeigen die Bedeutung exklusiver Inhalte für die Nachfrage nach Hardware. Auch kommende Veröffentlichungen wie Yoshi and the Mysterious Book sollen das Portfolio erweitern und die Auslastung der Systemressourcen weiter ausreizen.

Allerdings ist auch der Konsolenmarkt von globalen Lieferketten, Rohstoffpreisen und der allgemeinen Wirtschaftslage abhängig. Ob sich der Absatz der Hybrid-Spielkonsole stabilisiert oder weiter an Dynamik verliert, wird sich im weiteren Verlauf des Jahres herauskristallisieren. Für Europa soll es demnächst eine neue Revision geben.