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Die europäischen Vorgaben zum "Recht auf Reparatur" scheinen erste konkrete Auswirkungen auf kommende Spielekonsolen zu haben. Laut einem Bericht der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei arbeitet Nintendo an einer überarbeiteten Version der Nintendo Switch 2, die speziell auf den europäischen Markt zugeschnitten ist und einen deutlich leichter austauschbaren Akku bieten soll. Neben dem Handheld selbst sollen demnach auch die Joy-Con-Controller entsprechende Anpassungen erhalten, sodass sich die integrierten Lithium-Ionen-Zellen einfacher entnehmen und ersetzen lassen.

Nach den Angaben von Nikkei entwickelt Nintendo eine Switch-2-Revision mit wechselbarem Akku, die zunächst ausschließlich in Europa erscheinen soll. Ziel ist es, die Konsole mit den europäischen Vorgaben in Einklang zu bringen, die künftig einen einfachen Tausch von Akkus in Elektronikgeräten verlangen. Während diese Version zunächst in Europa angeboten werden soll, sollen in anderen Regionen wie Japan oder in den USA zunächst weiterhin Modelle mit der bisherigen Konstruktion verkauft werden. Nintendo behält sich laut Bericht jedoch vor, bei wachsender politischer und gesellschaftlicher Relevanz des Themas auch dort ähnliche Anpassungen vorzunehmen. Am Ende dürfte das für Nintendo selbst ohnehin wirtschaftlicher sein.

Grundlage für diese Anpassungen ist die 2023 verabschiedete EU-Batterieregulierung, die Herstellern bis ins Jahr 2027 Zeit gibt, ihre Produkte entsprechend anzupassen. Ab diesem Zeitpunkt müssen Geräte mit integrierten Akkus so konstruiert sein, dass Verbraucher diese ohne spezielle Werkzeuge und ohne übermäßig komplexe Serviceprozeduren ausbauen und ersetzen können. Die Regelung ist Teil einer breiteren Strategie der Europäischen Union rund um das Recht auf Reparatur, Kreislaufwirtschaft und Abfallvermeidung. Elektronikgeräte sollen länger nutzbar bleiben, anstatt wegen verschlissener Akkus komplett ersetzt zu werden.

Andere Hersteller haben bereits auf diese Entwicklung reagiert. Apple hat die interne Konstruktion neuerer iPhones angepasst und beim erst kürzlich vorgestellten MacBook Neo vorbildlich gearbeitet. Sony arbeitet Berichten zufolge ebenfalls an überarbeiteten DualSense-Controllern für die PlayStation 5. Nintendo würde sich mit einer Switch-2-Revision also in eine Reihe von Herstellern einreihen, die ihre Hardware unter dem Druck der Regulierung und des öffentlichen Diskurses reparaturfreundlicher gestalten.