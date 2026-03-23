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Wenn Konsolen in die Jahre kommen, stellt sich für viele Nutzer die Frage, ob das vorhandene Gehäuse und die Kühlstruktur noch anderweitig genutzt werden können. Ein Modder hat diese Frage für die Xbox Series X nun auf seine Weise beantwortet: Statt das System defekt irgendwo verstauben zu lassen, wird es zur Basis eines vollwertigen Gaming-PCs mit aktueller GeForce-RTX-50-GPU umgebaut. Im Inneren arbeitet jedoch nicht mehr die originale SoC-Plattform von Microsoft, sondern vollwertige Hardware für einen richtigen Gaming-PC.

Die Xbox Series X ist in ihrer Originalform als kompakter Tower mit klaren Außenmaßen und einem charakteristischen Luftstromlayout konzipiert: Frischluft wird über die Unterseite und die Seiten angesaugt, im Inneren über einen zentralen Kühlblock geführt und nach oben wieder abgeführt. Genau diese Struktur macht das Gehäuse attraktiv für Modder, die einen PC in das Chassis integrieren möchten.

Im Projekt von PhasedTech wurde die originale Konsolen-Hardware entfernt und durch eine PC-Plattform ersetzt, die sich an den Platz im Inneren anpasst. Anstelle der ursprünglichen Hardware rückte ein Intel-NUC-Extreme-Compute-Element, das mit einem Intel Core i7-12700, 32 GB DDR4-Arbeitsspeicher und einer 1 TB fassenden NVMe-SSD bestückt wurde. Der gesamte Aufbau wurde so positioniert, dass die Anschlüsse weiterhin an der Rückseite erreichbar sind. Die Stromversorgung übernimmt ein separates Netzteil, das außerhalb des Gehäuses platziert wird.

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Die zentrale Rolle spielt die Grafikkarte, denn hier hat man sich für eine NVIDIA GeForce RTX 5060 entschieden, und damit für ein Modell der gehobenen Mittelklasse, das obendrein die zusätzlichen Beschleunigungstechnologien rund um DLSS unterstützt und damit aktuelle Grafikkracher sehr gut darstellt. Um sie im Xbox-Gehäuse unterzubekommen, wurde sie so verbaut, dass sie mit ihrer Slotblende ebenfalls an der Rückseite liegt und über Riser- oder Winkel-Lösungen an das Mainboard angebunden wird. Teilweise wurde die Kühlung durch ein Undervolting zusätzlich entlastet.

Das Projekt beweist, dass aktuelle GPU-Generationen zunehmend auch in sehr kompakten Systemen zum Einsatz kommen können, gerade SFF-Gehäuse sind aber oftmals noch immer Mangelware, sodass sich viele hier eben anderweitigen Lösungen bedienen.