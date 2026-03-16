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Sony hat heute ein neues Systemsoftware-Update für die PlayStation 5 veröffentlicht. Mit der aktualisierten Version wird die Unterstützung für das verbesserte PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) erweitert. Bisher stand dieses nur für Resident Evil Requiem zur Verfügung. Wie angekündigt findet nun im März die erste Erweiterung der Unterstützung statt.

Silent Hill 2 und Silent Hill f haben entsprechende Updates erhalten, um die neue Technologie nutzen zu können. Ebenfalls gilt dies für die folgenden Titel:

Dragon Age: The Veilguard

Control

Alan Wake 2

Senua’s Saga: Hellblade II

Final Fantasy VII Rebirth

Nioh 3

Rise of the Ronin

Neben den oben genannten Titeln führt auch Crimson Desert die neue PSSR zu seinem Start am 19. März ein. Darüber hinaus werden auch Assassin’s Creed Shadows und Cyberpunk 2077 in den kommenden Wochen einen Patch erhalten, um die neue PSSR zu unterstützen.

Der in der neuen PSSR-Technologie verwendete Algorithmus und das zugrunde liegende neuronale Netzwerk stammen aus der "Project Amethyst"-Kooperation mit AMD. Schon mit der FSR‑4‑Upscaling‑Technologie konnten PC-Spieler von den Ergebnissen dieser Zusammenarbeit profitieren. In den Optionen lässt sich die neue Funktion unter „Enhance PSSR Image Quality“ (PSSR‑Bildqualität verbessern) aktivieren, um sie in allen unterstützten Spielen zu nutzen. Nach dem geplanten Update im kommenden Monat können Anwender dann selbst überprüfen, in welchen Titeln sich eine sichtbar gesteigerte Bildschärfe zeigt.



Mit der Ankündigung des verbesserten PSSR konnte Sony offenbar die Verkäufe der PlayStation 5 Pro noch einmal deutlich ankurbeln.