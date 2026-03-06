Werbung

Vor gut zwei Wochen haben Phil Spencer und Sarah Bond ihre Posten an der Spitze der Xbox-Sparte von Microsoft räumen müssen. Die Art und Weise des Führungswechsels war in dieser Form offenbar nicht geplant und offenbarte wohl auch, welche Verwerfungen es innerhalb des Unternehmens rund um die Xbox-Sparte gab. Weitere, ehemalige Führungskräfte meldeten sich zu Wort und malten eine eher dunkle Zukunft für die Xbox-Strategie bei Microsoft.

Doch den Unkenrufen des Abgesangs wollte Microsoft offenbar etwas entgegensetzen und hat überraschend gestern einen Teaser veröffentlicht. Darin nennt man den Projektnamen der nächsten Xbox-Generation: "Projekt Helix".

Asha Sharma, CEO der Xbox-Sparte schrieb dazu:

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Great start to the morning with Team Xbox, where we talked about our commitment to the return of Xbox including Project Helix, the code name for our next generation console. Project Helix will lead in performance and play your Xbox and PC games. Looking forward to chatting about this more with partners and studios at my first GDC next week! - Asha Sharma, CEO der Xbox-Sparte

Einmal mehr ist die Rede davon, dass Microsofts nächste Konsolen-Generation ein Hybrid werden wird. "Projekt Helix" soll führend im Hinblick auf die Leistung sein und zudem Xbox- wie auch PC-Spiele abspielen können. Auf der GDC in der kommenden Woche sollen weitere Details genannt werden.

AMDs SoC soll ab 2027 bereitstehen

Im Rahmen der Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen äußerte sich AMD-Chefin Lisa Su äußerst positiv über den Fortschritt der Semi-Custom-SoC-Entwicklung für Microsofts kommende Konsole und stellte in Aussicht, dass diese für 2027 geplant sei. Microsoft selbst hat noch kein Zeitfenster oder gar einen Termin genannt.

In Anbetracht der aktuellen Speicherkrise soll Sony hingegen erwogen haben, die nächste PlayStation-Generation auf 2028/29 zu verschieben.