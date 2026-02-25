Werbung

Nach der Neuaufstellung der Führungsspitze bei Microsoft hat sich die neue CEO von Microsoft Gaming, Asha Sharma, gemeinsam mit Chief Content Officer Matt Booty zu den strategischen Leitlinien der Marke Xbox geäußert. Im Mittelpunkt des Interviews mit Windows Central standen die Zukunft möglicher Exklusivtitel, neue Hardware-Pläne sowie die langfristige Rolle der Konsole im Ökosystem.

Sharma stellte klar, dass kurzfristig keine Abkehr von der aktuellen Multiplattform-Strategie geplant sei. Eine Rückkehr zu reinen Exklusiv- oder zeitexklusiven Veröffentlichungen sei aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen, würde jedoch umfassende Analysen von Marktdaten und Nutzerverhalten voraussetzen. Microsoft verfolgt derzeit einen Ansatz, bei dem eigene Produktionen plattformübergreifend erscheinen und über cloudbasierte Dienste, PC-Distribution und Konsolenhardware hinweg verfügbar sind.

Gleichzeitig betonte die neue Führung die Bedeutung dedizierter Hardware. Microsoft arbeite an einer neuen Xbox-Konsole und sehe die eigene Plattform weiterhin als zentralen Bestandteil der Gaming-Strategie. Konkrete technische Details nannte Sharma nicht, verwies jedoch darauf, dass mehrere Ankündigungen vorbereitet würden. Die künftige Hardware soll nach bisherigen Aussagen eng mit den internen Entwicklerstudios verzahnt sein, sodass Spiele frühzeitig an neue Architekturentscheidungen angepasst werden können. Dazu zählen Optimierungen auf Systemebene, etwa für Grafikpipelines, Speicherverwaltung und CPU-GPU-Lastverteilung.

Zugleich soll die technische Entwicklung darauf abzielen, die Trennung zwischen unterschiedlichen Gerätetypen zu reduzieren. Gemeint ist eine stärkere Vereinheitlichung von Benutzeroberflächen, Account-Systemen und Cloud-Infrastrukturen. Dienste wie geräteübergreifende Spielstände, digitale Bibliotheken und Streaming-Technologien bilden dabei die Grundlage, um Inhalte unabhängig vom Endgerät zugänglich zu machen. Ziel ist es, sowohl Konsolenspieler als auch Nutzer auf PC oder anderen Plattformen in ein gemeinsames Ökosystem einzubinden.