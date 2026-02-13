Werbung

Sony bietet in Großbritannien ein offizielles Leasing-Programm namens "PlayStation Flex" an, mit dem Nutzer eine PlayStation 5 und diverses Zubehör mieten können. Der Service wird in Kooperation mit dem britischen Leasing-Spezialisten Raylo abgewickelt und richtet sich an Spieler, die keine hohen Anschaffungskosten auf einmal stemmen wollen oder die Hardware zunächst testen möchten, bevor sie sich langfristig binden. Das Programm könnte bei Erfolg in weiteren europäischen Ländern ausgerollt werden.

PlayStation Flex funktioniert nach dem klassischen Leasing-Prinzip ohne Anzahlung. Kunden können zwischen festen Laufzeiten von 12, 24 oder 36 Monaten wählen, wobei längere Vertragslaufzeiten niedrigere monatliche Raten zur Folge haben. Alternativ steht ein flexibler Monatsvertrag zur Verfügung, der jederzeit gekündigt werden kann, allerdings zu deutlich höheren Monatsraten. Die Bestellung wird innerhalb von wenigen Minuten abgewickelt, die Lieferung soll bereits am nächsten Tag erfolgen. Alle Geräte sind fabrikneu. Am Ende der Vertragslaufzeit haben Nutzer drei Optionen: Sie können auf ein neueres Modell upgraden, weiterhin monatlich zahlen oder das Gerät zurückgeben.

Das Sortiment von PlayStation Flex umfasst verschiedene PlayStation-5-Modelle sowie Zubehör. Die PS5 Digital Edition mit 825 GB kostet ab 9,95 Pfund pro Monat, die PS5 mit Disc-Laufwerk und 1 TB Speicher ab 11,59 Pfund monatlich. Die High-End-Variante PS5 Pro mit 2 TB Speicher ist ab 16,99 Pfund pro Monat erhältlich. Neben den Konsolen können das PlayStation Portal Remote ab 7,49 Pfund, die PlayStation VR2 ab 11,99 Pfund und der DualSense-Controller ab 6,49 Pfund gemietet werden. Zusätzlich werden Bundle-Angebote mit zwei DualSense-Controllern angeboten, die zwischen 10,99 und 12,49 Pfund monatlich kosten. Alle Geräte sind mit einer lebenslangen Garantie abgesichert, kleinere Gebrauchsspuren sollen bei Rückgabe nicht in Rechnung gestellt werden.

Die Preisgestaltung variiert je nach gewählter Laufzeit erheblich: Eine PS5 Digital Edition kostet bei 36 Monaten Laufzeit 9,95 Pfund monatlich, bei 24 Monaten 10,49 Pfund, bei 12 Monaten 14,59 Pfund und im flexiblen Monatsvertrag 19,49 Pfund. Die PS5 Pro liegt bei 36 Monaten bei 16,99 Pfund monatlich, steigt aber beim flexiblen Monatsvertrag auf 37,49 Pfund. Bei einer 36-monatigen Laufzeit liegt die PS5 Digital Edition damit preislich unter einem Netflix-Standard-Abo oder einem Spotify-Premium-Abo. Allerdings summieren sich die Zahlungen über 36 Monate auf fast 360 Pfund und kommen somit dem vollen Kaufpreis von etwa 390 Pfund sehr nahe – allerdings, ohne dass der Kunde am Ende Eigentümer wird oder die Konsole weiterverkaufen kann.

Der größte Nachteil des Leasing-Modells sind die Stornierungsgebühren bei vorzeitiger Kündigung. Bei einem 36-Monats-Vertrag zahlt der Kunde das Äquivalent von 18 Monatsraten abzüglich der bereits geleisteten Zahlungen. Wer etwa eine PS5 Digital Edition für 9,95 Pfund im Monat least und nach einem Jahr kündigt, muss eine Stornierungsgebühr von über 65 Pfund entrichten. Bei 12-Monats-Verträgen werden alle zwölf Monatsraten fällig, abzüglich bereits gezahlter Beträge. Nur der flexible Monatsvertrag kann jederzeit ohne Zusatzkosten nach einer 14-tägigen Testphase gekündigt werden, ist aber gleichzeitig die teuerste Option.

PlayStation Flex bleibt vorerst auf Großbritannien beschränkt, wobei unklar ist, ob und wann Sony das Programm auf andere europäische Märkte ausweiten wird. Erst kürzlich vermeldete man den Verkauf von weltweit über 92 Millionen PlayStation-5-Konsolen.