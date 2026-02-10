Werbung

AYANEO hat den Windows-Handheld NEXT 2 in seiner finalen Fassung vorgestellt und nennt nun auch die Preise für die unterschiedlichen Ausstattungsvarianten. Grundsätzlich stehen zwei unterschiedliche Versionen zur Verfügung: einmal mit einem Ryzen AI Max+ 395 und einmal mit dem Ryzen AI Max 385. Die wesentlichen Unterschiede belaufen sich auf 16 zu 8 Kerne sowie den Ausbau der integrierten GPU mit 40 zu 32 Compute Units.

Weiterhin kann zwischen einem weißen und einem schwarzen Gehäuse entschieden werden. Ebenso kann der gewillte Käufer zwischen 32, 64 und 128 GB an Arbeitsspeicher (LPDDR5X-8533) wählen, wenngleich wir später noch zu den Preisen kommen und hier der Arbeitsspeicher eine wesentliche Rolle spielt. Der schon belegte M.2-Slot für die NVMe-SSD kann mit 512 GB, 1 TB und 2 TB bestückt werden – auch hier natürlich mit dem entsprechenden Aufpreis. Ein weiterer freier M.2-Slot kann vom Nutzer bestückt werden.

Das verbaute Display hat eine Bildschirmdiagonale von 9,06 Zoll und löst mit 2.400 x 1.504 Pixeln auf. Es handelt sich dabei um ein OLED-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hz. Die NEXT 2 kommt auf Abmessungen von 341,7 x 146,2 x 26,2 mm und wiegt 1.426 g.

Zu den typischen Eingabeoptionen gesellen sich auch zwei Touch-Oberflächen auf den beiden Seiten des Handhelds. Hinzu kommen Joysticks, Trigger und D-Pads – teilweise mit Hall-Effekt-Sensoren ausgestattet.

Im Hinblick auf die Anschlüsse bietet der NEXT 2 zweimal USB4 und einen 3,5-mm-Audio-Ausgang. Ein Micro-SD-Kartenslot kann zur Speichererweiterung dienen. Auf dem Ein/Ausschalter befindet sich ein Fingerabdruckleser.

Ein weiteres Herausstellungsmerkmal ist der verbaute Akku. Dieser hat eine Kapazität von 116 Wh, was einerseits für eine möglichst lange Akkulaufzeit sorgen soll, aber auch bedeutet, dass man den NEXT 2 nicht einfach so in ein Flugzeug mitnehmen darf. Alles über 116 Wh muss je nach Fluglinie von dieser freigegeben werden. Dies erfolgt in einer Einzelentscheidung vor jedem Flug. Die notwendigen Unterlagen will AYANEO zur Verfügung stellen.

Ab Juni soll der NEXT-2-Handheld ausgeliefert werden. Wie immer beginnt AYANEO mit einer Crowdsourcing-Kampagne und entsprechend reduzierten Preisen. Die Konfiguration mit Ryzen AI Max 385, 32 GB RAM und 1 TB kostet 1.799 US-Dollar, später dann 1.999 US-Dollar. Mit einem Ryzen AI Max+ 395, 64 GB RAM und 1 TB SSD werden 2.299 US-Dollar und später 2.699 US-Dollar aufgerufen. Die Topausstattung mit gleichem Prozessor, aber 128 GB RAM und 2 TB kostet 3.499 US-Dollar, später dann 4.299 US-Dollar.