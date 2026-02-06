Werbung

Nachdem die Nintendo Switch mit über 155 Millionen verkauften Exemplaren in dieser Woche offiziell zur erfolgreichsten Spielekonsole des Herstellers ernannt wurde, hat auch Konkurrent Sony am Mittwoch nachgelegt. Im Rahmen der Bekanntgabe seines neusten Quartalsberichts legte man neue Verkaufszahlen zur PlayStation 5 vor. Demnach steht die aktuelle Generation kurz vor einem neuen Meilenstein, denn seit ihrem Launch wurden weltweit etwa 92,9 Millionen Einheiten verkauft. Im Weihnachtsquartal, bzw. dem dritten Fiskalquartal, welches im Dezember endete, wurden rund acht Millionen PS5‑Konsolen ausgeliefert.

Gegenüber dem sehr starken Vorjahresquartal ging der PlayStation-5‑Absatz allerdings deutlich zurück. Vor einem Jahr verkaufte Sony noch 9,5 Millionen Exemplare der Spielekonsole. Immerhin gegenüber dem Vorquartal konnte das Weihnachtsgeschäft für nahezu eine Verdopplung des Absatzes sorgen. Das langsamer gewordene Wachstum der kumulierten Absatzzahlen begründet Sony im Wesentlichen mit dem fortgeschrittenen Lebenszyklus der Konsole und einer Normalisierung der Nachfrage nach den Lieferengpässen der ersten Jahre. Damit rangiert die PlayStation 5 auf Rang 3 der erfolgreichsten Spielekonsolen des Herstellers – hinter der PlayStation mit 102,5 Millionen verkauften Einheiten und deren Nachfolger, die über 160 Millionen Mal über die Ladentheke ging. Im Gaming‑Segment bleibt die PlayStation 5 trotz rückläufiger Stückzahlen das zentrale Zugpferd.

Gleichzeitig konnte die Gaming‑Sparte "Game & Network Services" ihren operativen Gewinn steigern, unter anderem dank höherer Software‑ und Abo‑Erlöse sowie günstigerer Wechselkurse. Insgesamt spielte die Sparte über 1,6 Billionen Yen ein, wobei mehr als 835 Milliarden Yen davon auf den Verkauf von Spiele-Software entfielen. Über 343,4 Milliarden Yen wurden durch reine Digitalverkäufe erzielt, während immerhin noch knapp unter 50 Milliarden Yen über physische Datenträger zusammenkamen. Die Tendenz ist hier schon seit einigen Jahren klar. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer im PlayStation Network erreichte mit 132 Millionen einen neuen Höchststand.

Auf Konzernebene legte Sony im Dezember‑Quartal erneut zu. Der Umsatz stieg leicht um 1 % auf 3,71 Billionen Yen, nach 3,69 Billionen Yen im Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis verbesserte sich deutlich um 22 % auf 515 Milliarden Yen und markierte damit einen neuen Rekordwert für ein drittes Quartal. Der Nettogewinn kletterte auf 377,3 Milliarden Yen, ein Plus von 11 % im Jahresvergleich.

Als Reaktion auf das starke Quartal hat Sony seinen Ausblick für das Gesamtgeschäftsjahr 2025/26 angehoben. Der Konzern rechnet nun mit einem Umsatz in Höhe von 12,3 Billionen Yen sowie einem operativen Ergebnis von 1,54 Billionen Yen, jeweils rund 3, bzw. 8 % über den bisherigen Prognosen. Der erwartete Nettogewinn wurde auf 1,13 Billionen Yen nach oben gesetzt. Neben dem Spiele‑Geschäft trugen vorwiegend die Musik‑Sparte und der Bereich "Imaging & Sensing Solutions" zur Prognoseanhebung bei.