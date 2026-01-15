Werbung

Für die PlayStation 5 Pro zeichnet sich laut Berichten ein größeres Software-Update ab, das die bisher wenig überzeugende Nutzung der Hardwareleistung adressieren soll. Zwischen Januar und März soll mit PSSR 2.0 eine überarbeitete Version des KI-gestützten Upscaling-Systems erscheinen, welches spürbare Verbesserungen bei Bildqualität und Performance verspricht. Die Konsole gilt zwar als leistungsstärkstes Modell im aktuellen Konsolenmarkt, konnte diesen Anspruch seit dem Marktstart im November 2024 jedoch nur eingeschränkt untermauern, da zentrale Funktionen bislang kaum sichtbar zum Tragen kommen.

Im Fokus steht dabei das PlayStation Spectral Super Resolution genannte Upscaling, das in seiner ersten Version häufig nur geringe visuelle Fortschritte bot und teils durch Artefakte und Darstellungsfehler auffiel. Mit PSSR 2.0 sollen nun Techniken Einzug halten, die funktional an moderne Upscaler wie FSR 4 erinnern. Ziel ist eine stabilere Rekonstruktion höherer Auflösungen aus niedrig aufgelösten Renderbildern sowie eine effizientere Nutzung der GPU-Ressourcen der PS5 Pro.

Laut Informationen eines japanischen Insiders soll das Update nicht nur die Bildschärfe erhöhen, sondern auch die Bildraten in bestehenden Titeln anheben. Spiele, die bislang im Bereich von 70 bis 80 Bildern pro Sekunde lagen, könnten mit der neuen Version des Upscalers höhere und konstantere Framerates erreichen.

Ein weiterer technischer Aspekt betrifft ältere und ursprünglich niedrig aufgelöste Spiele. Diese sollen künftig in höherer Auflösung dargestellt werden, was insbesondere für klassische Titel aus dem PlayStation-Store oder aus höherpreisigen PlayStation-Plus-Stufen relevant ist. Die Verbesserung erfolgt dabei nicht durch native Neuberechnung der Assets, sondern durch eine verbesserte Skalierung auf Systemebene.

Zusätzlich sollen Entwickler neue Debugging-Werkzeuge erhalten, um die Integration von PSSR 2.0 besser analysieren und optimieren zu können. Das deutet darauf hin, dass Sony die Weiterentwicklung des Upscalers stärker in die Produktionspipelines zukünftiger Spiele einbinden möchte. Ob und in welchem Umfang kommende Titel die erweiterten Möglichkeiten der PS5 Pro tatsächlich ausschöpfen, dürfte sich jedoch erst mit der nächsten Generation speziell angepasster Spiele zeigen.