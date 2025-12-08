Werbung
Zusammen mit der Umstellung auf die Blackwell-Generation im Game-Streaming-Dienst GeForce NOW führte NVIDIA die Unterstützung von Low Latency Streaming (LLS) ein. Das LLS mit L4S-Unterstützung beim ISP soll dafür sorgen, dass Latenzen von 30 ms vom Mausklick bis zu Darstellung der Aktion erreicht werden – und das im Mobilfunknetz. Die Telekom hat nun in Zusammenarbeit mit Samsung und NVIDIA verkündet, dass L4S ab sofort zur Verfügung steht.
Unterstützt wird L4S im Netz der Telekom mit kompatiblen Samsung-Geräten wie dem Galaxy S24, S24+, S25 Ultra, S25, S25+, S25 Edge, S25 Ultra und dem Fold 7. Die aktuellste Version der GeForce-NOW-App im Google Play Store steht zum Download bereit.
Zudem erhalten Telekom-Kunden drei Monate kostenfreien Zugang zur GeForce-NOW-Performance-Mitgliedschaft. Die Aktion ist bis zum 23. Dezember 2025 verfügbar. Buchbar ist dies über die MeinMagenta-App.