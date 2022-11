Werbung

Über Monate hinweg hat Sony immer wieder Informationen zum neuen Virtual-Reality-Headset veröffentlicht. Jetzt wurde endlich mitgeteilt, ab wann und zu welchem Preis PlayStation VR2 verfügbar werden wird.

Das ursprüngliche PlayStation VR kam bereits 2016 auf den Markt. Das Nachfolgemodell ließ also länger auf sich warten. Sony verspricht mit PlayStation VR2 ein besonders immersives und intensives Spielerlebnis. Dafür steigt die Auflösung der OLED-Displays je Auge von 960 × 1.080 Pixel auf 2.000 x 2.040 Pixel. Die Bildwiederholfrequenz wird mit 90 Hz/120 Hz angegeben. HDR wird genauso unterstützt wie 3D-Audio. Sony will das Headset-basierte Controller-Tracking verbessert haben. Headset-Feedback wird genauso geboten wie haptisches Feedback des PS VR2 Sense-Controllers. Dieser Controller bieten zudem adaptive Trigger.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Dank der neuen Durchlassansicht von PS VR2 kann man die Umgebung auch mit aufgesetztem Headset sehen und sich so bei Bedarf leichter orientieren. Ermöglicht wird die Durchlassansicht durch integrierte Frontkameras. Der Wechsel zur Durchlassansicht erfolgt über eine Funktionstaste am Headset oder die Karte im Control Center. Wer seine Bewegungen mit VR-Headset filmen und teilen möchte, der kann eine HD-Kamera an die PS5 anschließen und die neue Übertragungsfunktion nutzen.

Neben dem VR-Modus mit vollen 4.000 x 2.040 Pixeln (2.000 x 2.040 Pixeln pro Auge) und einer Bildfrequenz von 90 Hz/120 Hz gibt es einen Kinomodus. Er legt das PS5-System, die Benutzeroberfläche sowie alle Inhalte und Medieninhalte auf eine virtuelle Kinoleinwand und gibt die Inhalte mit 1.920 x 1.080 Pixeln wieder.Während PlayStation VR2 per USB-C mit der PlayStation verbunden wird, kommuniziert der PlayStation VR2 Sense-Controller per Bluetooth 5.2.

Laut Sony wird PlayStation VR2 am 22. Februar 2023 verfügbar werden. Am gleichen Tag kommt auch die Ladestation für den PlayStation VR2 Sense-Controller in den Handel. Für PlayStation VR2 (inklusive PS VR2 Sense-Controller und Stereokopfhörer) wird eine UVP von 599 Euro angesetzt. Die Ladestation für PlayStation VR2 Sense-Controller soll 49,99 Euro kosten. Für 649,99 Euro soll es zudem ein PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain Bundle mit PlayStation Store-Gutscheincode für Horizon Call of the Mountain geben.