Mit dem Start der Vorbestellungen von Logitechs G-Series-Cloud-Gaming-Handheld drängt ein weiterer Hersteller in den Handheld-Markt. Auch wenn Nintendo hier aufgrund der Switch noch die Oberhand hat, wird die Luft für die Japaner immer dünner. Zudem ist mit der Veröffentlichung des Steam Decks durch Valve bereits ein ernstzunehmender Konkurrent auf dem Markt aktiv. Allerdings handelt es sich hierbei keinesfalls um das Ende der Fahnenstange. Auch Verizon, Razer und Qualcomm wollen gemeinsam mit einem 5G-Mobile-Gaming-Handheld zahlreiche Spieler für sich gewinnen.

Auf dem diesjährigen Mobile World Congress Las Vegas kündigte Verizon besagtes Gamepad erstmals an. Die Informationen halten sich zwar noch in Grenzen, jedoch ist bereits bekannt, dass ein Snapdragon G3X Gen 1 zum Einsatz kommt. Außerdem nutzt das kommende Handheld das Android-Betriebssystem. Weitere Details sollen am 15. Oktober 2022 auf der RazerCon verkündet werden. In einem Teaser-Video können interessierte Spieler zumindest schon mal einen ersten Blick auf das kommende Cloud-Gaming-Handheld werfen.