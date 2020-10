PlayStation 5 im neuen Look: Austausch-Seitenpaneele vorbestellbar

Am 19. November kommt die lang erwartete PlayStation 5 in Europa in den Handel. Das futuristische Design in schwarz und weiß stellt eine gänzlich neue Design-Richtung dar und hebt sich sehr stark von dem Vorgänger ab.

Es gibt viele Anhänger des neuen Looks, für manch einen mag er aber ein wenig zu steril sein. Die Webseite Theplatestation hat sich diesem Problem angenommen und listet in dem eigenen Shop ab sofort Seitenpanels in fünf verschiedenen Farben. Diese kann man bei Bedarf bequem mit den standardmäßig verbauten austauschen. Die Seiten-Paneele gibt es in zwei Versionen, einmal für die PlayStation 5 Digital Edition und eine für die herkömmliche Ausgabe der PlayStation 5. Diese verfügt über ein UHD-Blu-ray-Laufwerk und benötigt daher anders geformte Paneele. Ein Set, bestehend aus zwei Panels, kostet umgerechnet knapp 35 Euro.

Die Farbauswahl erstreck sich von Mattschwarz, über Chrom, Rot, Camouflage, bis zu Blau. Zum Anbringen der neuen Paneele, die alten einfach herauslösen, hierbei werden keine Schrauben oder ähnliches verwendet. Stattdessen greift ein Klips-Mechanismus. Wer sich ein gänzlich anderes Design wünscht und einen Fable für Superhelden hat, für den dürfte auch das Design von der Künstlergruppe Spinelli interessant sein. Diese verwandelte die PlayStation 5 in eine Huldigung an Spider-Man. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass Sony eine solche Limited Edition herausbringt, kann man durchaus gespannt sein, welche anderen Designs zukünftig womöglich als limitierte Edition auf den Markt kommen werden.