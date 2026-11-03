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Die anhaltende Verteuerung von Speicherchips setzt inzwischen auch Apple zunehmend unter Druck. Der Konzern rechnet in den kommenden Monaten mit weiter steigenden Einkaufskosten für RAM und Flash-Speicher, die sich sowohl auf die Gewinnmargen als auch auf die Verkaufspreise seiner Geräte auswirken dürften. Zudem drohen Lieferengpässe bei Macs und iPads während des umsatzstarken Weihnachtsgeschäfts.

Im Rahmen der Vorstellung der Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2026 bezeichnete Apple-Chef John Ternus die Entwicklung auf dem Speichermarkt als "beispiellos". Bereits zwischen Juli und September seien die Beschaffungskosten gegenüber dem vorangegangenen Quartal deutlich gestiegen. Für die Monate Oktober bis Dezember erwartet das Unternehmen nun aber eine nochmals stärkere Verteuerung. Auch für die anschließenden Quartale zeichnet sich nach Einschätzung des Managements bislang keine Entspannung ab.

Apple versucht zwar, die Auswirkungen durch langfristige Einkaufsvereinbarungen und umfangreiche Lagerbestände zu begrenzen, doch bietet diese Strategie nur vorübergehend Schutz. Sobald die zu günstigeren Konditionen beschafften Speicherchips aufgebraucht sind, muss Apple zunehmend auf Komponenten zurückgreifen, deren Einkaufspreise bereits das höhere Marktniveau widerspiegeln. Einsparungen bei anderen Bauteilen sollen künftig einen Teil der zusätzlichen Belastungen kompensieren.

Ob Apple die höheren Kosten erneut an seine Kunden weitergeben wird, ließ das Management bisher offen. Auf eine entsprechende Analystenfrage vermied COO Sabih Khan eine konkrete Aussage. Finanzchef Kevan Parekh verwies zudem darauf, dass der Konzern seine bisherigen Preiserhöhungen nur widerwillig vorgenommen habe. Bei weiteren Entscheidungen müssten sowohl die kurzfristige Rentabilität als auch die längerfristigen Auswirkungen auf Nachfrage und Marktposition berücksichtigt werden.

Die steigenden Komponentenpreise machen sich zudem bereits in Apples Prognose für das laufende Quartal bemerkbar. Für die Monate Oktober bis Dezember erwartet das Unternehmen eine Bruttomarge zwischen 45 und 46 %. Im unmittelbar vorausgegangenen Quartal hatte diese noch 47,9 % betragen. Damit rechnet Apple trotz des traditionell starken Weihnachtsgeschäfts bereits mit einer geringeren Profitabilität.