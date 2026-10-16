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Das Anfang September vorgestellte iPhone Duo kann ab heute vorbestellt werden. Zwischenzeitlich gab es bereits Gerüchte, Apple habe die hergestellten Stückzahlen zurückschrauben lassen, da man eine geringe Nachfrage erwartet.

Vor allem der Preis des iPhone Duo dürfte viele abschrecken. Das günstigste Modell mit 256 GB Speicher startet für 2.299 Euro. Die teuerste Variante mit 2 TB Speicher kostet 3.799 Euro.

Apple iPhone Duo – Speichervarianten und Preise Speicher Preis Aufpreis zur Basisversion 256 GB 2.299 Euro – 512 GB 2.549 Euro 250 Euro 1 TB 3.049 Euro 750 Euro 2 TB 3.799 Euro 1.500 Euro

Allen Unkenrufen zum Trotz scheint sich das iPhone Duo zumindest im Vorverkauf recht gut zu präsentieren. Egal welche Farbe oder Speichervariante: Wer das iPhone Duo direkt bei Apple bestellt, muss sich inzwischen schon bis Ende Januar gedulden.

Der offizielle Verkaufsstart erfolgt am 23. Oktober 2026.

Am Ende stellt sich bei einer eingeschränkten Verfügbarkeit aber auch immer die Frage nach den Stückzahlen. Verkauft sich das iPhone Duo besser als erwartet oder hat Apple einfach nur sehr wenige Geräte fertigen lassen? Der Qualitätsanspruch von Apple scheint ebenfalls eine Rolle zu spielen. Das Scharnier des Apple iPhone Duo besteht laut Apple aus mehr als 100 Einzelteilen. Diese sorgen für eine kontrollierte Öffnungs- und Schließbewegung und stabilisieren gleichzeitig die Mitte des faltbaren Displays. Die Scharnierabdeckung wird im 3D-Druckverfahren hergestellt und besteht aus Titan.