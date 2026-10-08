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Die Entwickler des alternativen Android-Betriebssystems GrapheneOS halten auch weiterhin an ihrer Entscheidung fest, die Pixel-11-Serie von Google nicht zu unterstützen. In einem Beitrag im eigenen Forum bekräftigen sie, dass sie die Geräte nicht bedienen werden, solange diese nicht mit Unterstützung für die CPU-Erweiterung MTE ausgeliefert werden. Eine endgültige Entscheidung wollen die Entwickler aber erst im Dezember bekannt geben.

Hintergrund ist die ARM Memory Tagging Extension, eine Hardware-Funktion der ARM-Prozessorarchitektur ab Version Armv9. Sie ermöglicht es, Speicherfehler wie Use-after-free-Bugs und Pufferüberläufe im nativen Programmcode abzufangen. Das erhöht die Stabilität und kann Sicherheitsanfälligkeiten reduzieren. Google zufolge unterstützen die Pixel-Modelle ab dem Pixel 8 bis einschließlich Pixel 10a MTE.

Bei der Pixel-11-Serie ist die Lage nach Angaben der Entwickler hingegen ambivalent. Auf Hardware-Ebene verfügen die Geräte zwar über die benötigte MTE-Unterstützung, werden allerdings ohne entsprechende Firmware-Unterstützung ausgeliefert. Über die Ursache lässt sich nur spekulieren. Die Entwickler jedenfalls vermuten eine fehlerhafte Hardware-Implementierung von MTE in der neuen Pixel-Generation. In den aktuellen Beta-Versionen des Updates Android 17 QPR2 für das Pixel 11 wurde zwar eine vorläufige Firmware-Unterstützung für MTE hinzugefügt, ob diese allerdings die MTE-Unterstützung im vollen Umfang herstellt, ist derzeit weiterhin unklar.

Das zweite Quarterly Platform Release für Android 17 wird für Dezember prognostiziert. Derzeit ist erst die Beta 6.1 des Updates für Pixel-Geräte verfügbar. Seit der Beta 4 soll es aber möglich sein, die MTE-Unterstützung in der Firmware über einen angepassten Kernel nachträglich freizuschalten. Für GrapheneOS ist diese Eventualität aber zu wenig. Vorerst bleibt unklar, ob Google die MTE-Unterstützung in der finalen Version des Updates freischaltet.

Die Entscheidung über eine mögliche Unterstützung der Pixel-11-Serie soll dann im Dezember fallen. Bis dahin bleibt die Situation für Nutzer, die auf GrapheneOS bei der neusten Pixel-Generation setzen wollen, offen.