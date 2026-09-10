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Nicht nur Neugeräte werden immer teurer. Apple hat nach der Vorstellung seiner jüngsten iPhone-Modelle die Gelegenheit genutzt, und gleich mehrere noch im Angebot befindliche Vorgänger verteuert. Je nach Modell und Speicherausstattung verlangt der Hersteller für bestehende Geräte nun bis zu 350 Euro mehr. Gleichzeitig bereinigt der Konzern sein Sortiment und nimmt mehrere bisherige Modelle auch direkt aus dem Verkauf.

Aus dem Angebot verschwinden zunächst das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max. Dass Apple die direkten Vorgänger einer neuen Pro-Generation nicht weiter selbst verkauft, entspricht aber der bisherigen Tradition des Unternehmens. Zusätzlich wurde auch das iPhone 16 Plus gestrichen. Andere ältere Geräte verbleiben dagegen im Sortiment, allerdings zu veränderten Preisen.

Das günstigste direkt von Apple angebotene Smartphone ist weiterhin das iPhone 17e. Von einem günstigeren Einstiegspreis für das ältere Modell kann allerdings kaum noch eine Rede sein: Die Version mit 256 GB Speicher steigt von 700 auf 850 Euro. Bei dem Modell mit größerer Speicherausstattung gesellen sich ebenfalls 150 Euro hinzu, womit dafür künftig 1.100 Euro fällig werden.

Selbst das inzwischen zwei Jahre alte iPhone 16 wird teurer. Apple behält die Ausführung mit 128 GB zwar im Programm, hebt deren Preis jedoch ebenfalls um 150 Euro an. Statt 850 Euro werden nun 1.000 Euro verlangt.

Eine Besonderheit stellt in diesem Jahr das reguläre iPhone 17 dar. Während die Pro-Serie bereits durch die Generation 18 abgelöst wurde, soll das normale iPhone 18 erst im Frühjahr folgen. Das iPhone 17 bleibt entsprechend das aktuellste Basismodell. Mit 256 GB Speicher kostet es nach der Anpassung 1.100 Euro und damit 150 Euro mehr als zuvor. Für 512 GB werden nun 1.350 statt 1.200 Euro aufgerufen.

Beim iPhone Air hängt die Höhe des Aufschlags stärker von der Speicherausstattung ab. Das Modell mit 256 GB verteuert sich von 1.200 auf 1.300 Euro, während die 512-GB-Version von 1.450 auf 1.550 Euro steigt. Deutlich größer fällt die Differenz beim Spitzenmodell mit 1 TB aus: Hier erhöht Apple den Preis von 1.700 auf 2.050 Euro. Käufer zahlen somit 350 Euro mehr als zuvor.

Ein ähnliches Muster zeigt sich bei der neu vorgestellten Pro-Generation. Das iPhone 18 Pro beginnt mit 256 GB bei 1.450 Euro und ist damit 150 Euro teurer als sein Vorgänger. Für das iPhone 18 Pro Max werden in der gleichen Speicherkonfiguration 1.600 Euro verlangt, ebenfalls ein Plus von 150 Euro. Bei den Versionen mit 512 GB beträgt der Aufschlag gegenüber der vorherigen Generation ebenfalls jeweils 150 Euro.

Bei 1 TB Speicher vergrößert sich der Abstand dagegen wieder erheblich. Sowohl das iPhone 18 Pro als auch das iPhone 18 Pro Max kosten in dieser Ausstattung jeweils 400 Euro mehr als ihre direkten Vorgänger. Darüber hinaus erweitert Apple die Speicherauswahl beim kleineren Pro-Modell: Das iPhone 18 Pro wird erstmals mit 2 TB angeboten und erreicht damit einen Preis von 2.950 Euro.

Beim iPhone 18 Pro Max werden für 2 TB sogar 3.100 Euro fällig. Gegenüber dem iPhone 17 Pro Max mit derselben Speicherkapazität entspricht das einer Steigerung um 650 Euro. Innerhalb des aktuellen Portfolios liegt darüber nur noch das faltbare iPhone Duo. Dessen 2-TB-Ausführung kostet 3.800 Euro und markiert damit den bisherigen Höchstpreis für ein iPhone.