Werbung

In der heutigen Show von Apple gab es neben der Präsentation der neuen Pro-Modelle noch eine echte Neuheit, denn Apple steigt in den Markt für faltbare Smartphones ein. Mit dem iPhone Duo hat der Konzern heute sein erstes faltbares iPhone vorgestellt. Das Gerät kombiniert ein 5,4 Zoll großes Außendisplay mit einem 7,6 Zoll großen inneren Bildschirm und soll dabei die gewohnte iPhone-Erfahrung mit den Möglichkeiten eines größeren Displays verbinden. Zum Einsatz kommen unter anderem der neue A20 Pro, ein überarbeitetes iOS 27 sowie ein aufwendiges Scharnier- und Kühlsystem.

Geschlossen besitzt das iPhone Duo ein 5,4 Zoll großes Super-Retina-XDR-Display und soll sich leicht mit einer Hand bedienen lassen. Apple gibt an, dass die verfügbare Fläche rund 90 % der des iPhone 18 Pro entspricht. Wird das Smartphone aufgeklappt, steht ein 7,6 Zoll großes Display zur Verfügung, das 50 % größer als der Bildschirm des iPhone 18 Pro Max ist. Beide Displays verwenden das gleiche Seitenverhältnis, wodurch Inhalte beim Wechsel zwischen den Bildschirmen proportional dargestellt werden. Das Display setzt auf ProMotion, Always-On und eine Spitzenhelligkeit von bis zu 3.000 Nits im Freien. Eine Nanotexturbeschichtung soll Reflexionen und Blendeffekte reduzieren und gleichzeitig die sichtbare Falte im Display minimieren. Die FaceTime-Kamera verschwindet unter dem inneren Display, wenn sie nicht benötigt wird.

Gehalten wird alles von einem Präzisionsscharnier aus mehr als 100 Einzelteilen. Es soll das Display im geöffneten Zustand stabilisieren und gleichzeitig ein möglichst flüssiges Öffnen und Schließen ermöglichen. Eine Konstruktion aus mehreren Schichten, hochfestem Glas, Titan und speziellen Klebstoffen soll die Belastung beim Falten reduzieren. Das restliche Gehäuse besteht aus Titan der Klasse 5 und besitzt ein Hochglanz-Finish. Die Vorderseite wird durch Ceramic Shield 2 geschützt, das laut Apple eine dreimal höhere Kratzfestigkeit als die vorherige Generation bietet. Das iPhone Duo ist zudem nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt.

Auf der Rückseite sitzt eine 48-MP-Fusion-Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung und einem integrierten 2-fach-Telezoom. Hinzu kommt eine 48-MP-Fusion-Ultraweitwinkelkamera, die auch Makroaufnahmen ermöglicht. Das faltbare Gerät soll dabei zusätzliche Möglichkeiten eröffnen. So kann das äußere Display als Vorschau für Personen dienen, die fotografiert werden. Mit der Funktion "Duo Preview" können Nutzer den Bildausschnitt selbst kontrollieren, während "Smart Foto" mithilfe von On-Device-KI automatisch den passenden Moment für ein Gruppenfoto erkennen soll. Mit den rückwärtigen Kameras können hochauflösende Selbstporträts aufgenommen werden, während das äußere Display als Sucher dient. Die neue Center-Stage-Frontkamera soll Personen unabhängig von der Ausrichtung automatisch im Bild halten. Für Videoaufnahmen unterstützt das iPhone Duo 4K Dolby Vision mit bis zu 120 fps. Zeitlupeneffekte können nachträglich über die Wiedergabegeschwindigkeit angepasst werden.

Mit iOS 27 passt Apple auch das Betriebssystem an das neue Format an. Wichtige Bedienelemente wandern an die Seite. Im geöffneten Zustand können zwei Apps nebeneinander betrieben werden. Mit Split View lassen sich außerdem zwei Fenster derselben App öffnen. Auch die Dynamic Island wurde für das neue Format überarbeitet und wandert an den Rand. Inhalte sollen beim Auf- und Zuklappen automatisch auf den jeweils passenden Bildschirm wechseln.

Für die Leistung sorgt der neue A20 Pro, der ebenfalls in den iPhone 18 Pro Modellen zum Einsatz kommt. Der Chip wird in einem neuen Gehäuse direkt mit einer Vapor-Chamber verbunden. Dadurch soll die Abwärme beim Gaming, Multitasking und bei KI-Berechnungen effizienter abgeführt werden. Apple verspricht bis zu 35 % mehr dauerhafte Leistung als beim iPhone 17 Pro. Die 6-Core-CPU soll bis zu 20 % schneller, die 7-Core-GPU bis zu 40 % schneller und energieeffizienter arbeiten. Eine neue Dual-16-Core-Neural-Engine soll zudem doppelt so viel Rechenleistung für On-Device-KI bereitstellen.

Für die Stromversorgung setzt Apple auf zwei Akkus, die jeweils in einer Hälfte des Geräts untergebracht sind. Damit sollen bis zu 31 Stunden Videowiedergabe auf dem inneren beziehungsweise bis zu 44 Stunden auf dem äußeren Display möglich sein. Bei intensiver Nutzung beider Bildschirme nennt Apple bis zu 24 Stunden Laufzeit. Rund 50 Prozent Akkuladung sollen per Kabel in etwa 20 Minuten möglich sein.

Das iPhone Duo ist ausschließlich mit eSIM erhältlich. Das faltbare iPhone kommt in den Farben Sternenweiß und Nachthimmel und wird mit 256 GB, 512 GB, 1 TB oder 2 TB Speicher angeboten. Die Preise starten bei 2.299 Euro. Vorbestellungen sind ab dem 16. Oktober 2026 möglich, die Auslieferung beginnt am 23. Oktober 2026.