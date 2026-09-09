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In einem Showcase hat Apple heute Abend die neuen iPhone Pro-Modelle vorgestellt. Das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max setzen dabei vor allem auf eine überarbeitete Kamera, den neuen A20 Pro als SOC sowie Verbesserungen bei Akkulaufzeit und Kühlung. Erstmals bringt Apple zudem eine variable Blende in die Hauptkamera eines iPhones. Wer die rund 90 minütige Präsentation nachholen will, findet das VoD auf YouTube.

Die 48-MP-Fusion-Hauptkamera verfügt über eine variable Blende, die sich automatisch an Lichtverhältnisse und gewünschte Tiefenschärfe anpassen lassen soll. Sechs lasergeschnittene Lamellen ermöglichen laut Apple einen stufenlosen Übergang zwischen verschiedenen Blendenöffnungen. Die maximale Öffnung liegt bei f/1.48 und soll insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen für bessere Aufnahmen sorgen. Wer die Einstellungen lieber selbst vornehmen will, kann vier Blendenstufen manuell auswählen.

Erweitert wurde außerdem die Pro-Steuerung der Kamera-App. Neben der Blende lassen sich unter anderem Verschlusszeit und Weißabgleich manuell einstellen, zudem steht ein Histogramm zur Verfügung. Kinomodus-Effekte können nachträglich auf Aufnahmen mit bis zu 60 fps angewendet werden, Zeitraffer sind in 4K und Dolby Vision HDR möglich. Der Audiomix soll Stimmen besser hervorheben und kann nun auch Musik isolieren.

Eine weitere Neuerung nennt Apple Referenzbild. Ein spezieller Sensor signiert dabei die erfassten Pixel. Aus den Sensordaten wird ein unveränderliches Referenzbild erstellt, das sich anschließend mit dem eigentlichen Foto vergleichen lässt. Damit soll sich nachvollziehen lassen, ob eine Aufnahme nachträglich verändert wurde. Zusammen mit Metadaten und der geplanten Unterstützung des SynthID-Standards soll dies auch beim Erkennen KI-generierter oder bearbeiteter Bilder helfen.

Für die Leistung sorgt der neue A20 Pro, der erstmals im 2-nm-Verfahren gefertigt wird. Der Chip besitzt eine 6-Core-CPU, eine 7-Core-GPU und eine Dual-16-Core-Neural-Engine. Apple verspricht gegenüber dem A19 Pro bis zu 40 % mehr GPU-Leistung und die doppelte KI-Rechenleistung. Damit die zusätzliche Leistung auch länger abgerufen werden kann, setzt Apple auf eine Vapor-Chamber der nächsten Generation. Ihre Oberfläche ist dreimal größer als beim iPhone 17 Pro. Dadurch soll die konstante Performance um bis zu 40 % steigen.

Auch die Dynamic Island wurde überarbeitet und kann nun bis zu drei Live-Aktivitäten gleichzeitig anzeigen. Für die drahtlose Kommunikation sind außerdem Apples N1-Chip mit WLAN 7, Bluetooth 6 und Thread sowie das neue C2-Mobilfunkmodem verbaut. Beim iPhone 18 Pro Max verspricht Apple die bislang größte Steigerung der Batterielaufzeit innerhalb eines iPhones. Eine vollständige Ladung soll für bis zu 30 Stunden Nutzung ausreichen. Bereits fünf Minuten Laden per Kabel sollen rund sieben Stunden Videowiedergabe ermöglichen. Beide Modelle lassen sich kabelgebunden in etwa 15 Minuten auf 50 Prozent laden, kabellos dauert dies rund 30 Minuten.

Die neuen Pro-Modelle erscheinen mit 256 GB, 512 GB, 1 TB oder 2 TB Speicher. Zur Auswahl stehen Black, Silver, Glacier und das neue Burgundy. Das iPhone 18 Pro startet bei 1.449 Euro, das iPhone 18 Pro Max bei 1.599 Euro. Vorbestellungen sind ab dem 12. September 2026 möglich, der Verkaufsstart erfolgt am 18. September 2026.