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Smartphones, Watches und smarte Brillen

Samsung und Qualcomm bauen Kooperation aus

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Samsung und Qualcomm bauen Kooperation aus
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Qualcomm und Samsung arbeiten bereits seit Jahrzehnten eng zusammen. Gerade die Galaxy-Smartphones mit Snapdragon-Chipsatz sind besonders beliebt, auch wenn Samsung bei vielen Modellen auf die eigenen Exynos-SoCs setzt. In einer Pressemitteilung wurde nun bekannt gegeben, dass beide Unternehmen ihre langjährige strategische Partnerschaft weiter ausbauen möchten. In Zukunft sollen die Snapdragon-Prozessoren eine noch größere Bandbreite an Galaxy-Geräten antreiben, neben Premium-Smartphones auch Smartwatches und sogar smarte Brillen.

Die erweiterte Kooperation soll darauf abzielen, ein nahtloses und hochintelligentes Ökosystem zu schaffen, das über traditionelle Mobilgeräte hinausgeht. In den neuesten Galaxy-Smartphones der Ober- und High-End-Klasse sorgt die optimierte Snapdragon-Technologie für hohe Leistung bei KI-Anwendungen, Gaming, Fotografie bei gleichzeitig hoher Energieeffizienz. In verstärktem Maße kommen Snapdragon-Prozessoren auch in Galaxy-Wearables zum Einsatz, wo sie für längere Akkulaufzeiten, präzisere Sensorik und fortschrittlichere Gesundheits- sowie Fitness-Funktionen sorgen.

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Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf intelligenten Brillen (Intelligent Eyewear). Hier soll die Zusammenarbeit Qualcomm-Expertise in XR- und KI-Technologien mit Samsungs Hardware-Know-how und Design-Ansätzen kombinieren. Die Brillen sollen als Alltagsbegleiter fungieren, die Echtzeit-Informationen, Übersetzungen, Navigation und personalisierte KI-Empfehlungen direkt ins Sichtfeld einblenden, ohne dass Nutzer ständig zum Smartphone greifen müssen. Dank leistungsstarker On-Device-KI laufen viele Funktionen lokal und besonders energieeffizient ab.

Mit dieser Ausweitung der Partnerschaft bringen sich beide Unternehmen in Position, um bei künftigen, KI-gestützten Wearables gut augestellt zu sein. Durch enge technische Abstimmungen über mehrere Produktgenerationen hinweg können beide Unternehmen Hardware, Software und Ökosystem optimal aufeinander abstimmen. 

Viele Technik-Interessierte würden ein Samsung-Portfolio begrüßen, das lediglich mit Chipsätzen von Qualcomm angetrieben wird. Bei der aktuellen Galaxy-S26-Serie setzt Samsung in Europa ausschließlich beim Galaxy S26 Ultra auf den Snapdragon 8 Elite Gen5 for Galaxy, während das Galaxy S26 und S26+ den Exynos 2600 erhalten haben. Anders war dies noch bei der Galaxy-S25-Reihe, die allesamt vom Snapdragon 8 Elite angetrieben werden.

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