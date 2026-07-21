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Apple hat am Montagabend die vierte Entwicklerbeta von iOS 27 veröffentlicht. Die finale Version des Smartphone-Betriebssystems wird voraussichtlich im Herbst mit der nächsten iPhone-Generation erscheinen. In den neuen Batterie-Einstellungen ist darin erstmals von mehreren Akkus in einem iPhone die Rede, was vermutlich auf das erste faltbare iPhone hindeuten dürfte. Macworld hat die entsprechenden Einträge entdeckt. Apple selbst nennt weder ein faltbares iPhone noch eine neue Akkuarchitektur.

Die bisherigen Formulierungen in der Batterie-Verwaltung unter iOS 27 unterscheiden sich von den bisherigen Formulierungen für aktuelle iPhone-Modelle deutlich. Dort ist jeweils von einem einzelnen Akku die Rede, während es in iOS 27 Beta 4 unter anderem heißt: "The batteries in this iPhone are performing as expected.", was so viel bedeutet, dass die Batterien in diesem iPhone die erwartete Leistung erbringen würden. Weitere Hinweise sprechen in iOS 27 davon, dass sich der Zustand der Akkus deutlich verschlechtert habe und in einem weiteren Fall könne eine der Batterien nicht als originales Apple-Teil verifiziert werden. Auch hier ist jeweils von der Mehrzahl die Rede, das Betriebssystem scheint künftig zwischen Geräten mit einem einzelnen Akku und Modellen mit mehreren Akkus zu unterscheiden.

Die Strings enthalten außerdem einen Hinweis auf einen autorisierten Servicepartner, der die Akkus ersetzen könne, um Leistung und Kapazität wiederherzustellen. Ob damit tatsächlich zwei separat tauschbare Zellen gemeint sind, lässt sich aus den Textbausteinen allerdings nicht ableiten. Sie zeigen lediglich, dass iOS mehrere interne Akkus verwalten und deren Echtheit berücksichtigen soll. Der Fund passt zu weiteren Änderungen in iOS 27. Bereits in der ersten Beta wurden die Begriffe "foldState" oder ""angleDegrees" sowie eine Abfrage nach der Zahl integrierter Displays entdeckt. Auch die neuen Möglichkeiten, das iPhone Mirroring in macOS 27 frei zu skalieren, und Apples Hinweise an Entwickler auf flexible Layouts passen zu einem zusätzlichen, aufklappbaren Bildschirm.

Ein Faltgerät benötigt wegen des Scharniers typischerweise getrennte Akkuzellen in den beiden Gehäusehälften. Genau eine solche Konstruktion wurde für Apples erstes faltbares iPhone bereits mehrfach kolportiert. MacRumors berichtete Anfang Juli über angebliche Zulassungsdaten, wonach zwei Zellen mit 1.921 und 2.962 mAh auf zusammen 4.883 mAh kommen und auch bei der Displayproduktion verdichten sich die Hinweise. The Elec berichtete im Juni über eine Produktionsfreigabe für Samsungs faltbare OLED-Module und eine erste Lieferung von rund drei Millionen Panels.

Apple führt iOS 27 Beta 4 offiziell mit dem Build 24A5390f, nennt dort aber kein faltbares iPhone. Das sogenannte iPhone Ultra soll nach bisherigen Berichten im Herbst, möglicherweise gemeinsam mit dem Apple iPhone 18 Pro, vorgestellt werden. Bis dahin bleiben diese Informationen Gerüchte.