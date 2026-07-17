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Vor zehn Tagen hat Nothing das Phone (4b) für die Einstiegsklasse vorgestellt. Heute erfolgt der offizielle Marktstart des Smartphones. Das Phone (4b) richtet sich an Nutzer, die das charakteristische Design der Marke zu einem günstigeren Preis suchen. Für einen Preis von 329 Euro ist natürlich keine High-End-Hardware verbaut, dennoch reicht das Gebotene für den Alltag und eben für die genügsamen Anwender völlig aus. Immerhin verspricht Nothing drei Jahre Updates für Android-Hauptversionen und sechs Jahre Sicherheits-Updates.

Das Phone (4b) übernimmt das Unibody-Design des Phone (4a) Pro, setzt jedoch auf ein Kunststoffgehäuse. Auf der Rückseite befindet sich eine überarbeitete Glyph-Bar mit 45 Mini-LEDs, die in einer klaren Kamera-Insel integriert ist. Das Gerät misst 164,4 × 78,2 × 8,6 mm und wiegt 210 g. Es ist zudem nach IP64 gegen Staub und Spritzwasser geschützt und wird in den Farben Schwarz, Weiß und Blau angeboten. Das 6,77 Zoll große Super-AMOLED-Display bietet eine Auflösung von 1.080 × 2.344 Pixeln und eine adaptive Bildwiederholrate von 120 Hz, wobei die maximale Helligkeit bei 2.000 Nits liegt. Zum Schutz des Displays kommt laut Nothing Dragontrail-Pro-Glas zum Einsatz. Ein optischer Fingerabdrucksensor ist unter dem Bildschirm integriert.

Als Prozessor kommt der Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 zum Einsatz und dieser SoC bringt einen Kern bis 2,3 GHz, drei Kerne bis 2,2 GHz und vier Kerne takten bis 1,8 GHz. Dem SoC werden ein 8 GB großer LPDDR4X-Arbeitsspeicher und als Festspeicher 128 GB (UFS 2.2) zur Seite gestellt. Die 256-GB-Variante ist leider nur indischen Käufern vorbehalten, außerdem kann der Speicher nicht erweitert werden. Als Betriebssystem setzt das Unternehmen auf Nothing OS 4.1, das auf Android 16 basiert. Nothing verspricht drei große Betriebssystem-Updates und sechs Jahre Sicherheits-Updates. Dies bedeutet, bis Android 19 und bis 2032 gibt es schließlich Fixes gegen die Sicherheitslücken.

Die Dual-Kamera auf der Rückseite besteht aus einem 50-MP-Hauptsensor mit optischer Bildstabilisierung und einem 8-MP-Ultraweitwinkelobjektiv. Die Frontkamera löst hingegen mit 16 MP auf. Videos können in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden. Der Akku fasst global 5.200 mAh, nur die indische Version bietet in diesem Bereich sogar 6.000 mAh. Laut Nothing soll der Akku mit 5.200 mAh bis zu 18 Stunden durchhalten und kann kabelgebunden mit bis zu 33 W wieder aufgeladen werden.

Weitere Ausstattungsmerkmale umfassen Stereo-Lautsprecher, WiFi 6, Bluetooth 6.0, NFC (je nach Region) sowie Dual-SIM-Unterstützung. Das Nothing Phone (4b) ist in Europa für 329 Euro (8 / 128 GB) erhältlich. Der Verkauf erfolgt über den Hersteller-Onlineshop, Amazon sowie weitere Händler. In den USA wird das Modell voraussichtlich gar nicht angeboten.