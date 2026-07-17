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Einstiegsmodell für 329 Euro

Nothings Phone (4b) ist ab sofort erhältlich

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Nothings Phone (4b) ist ab sofort erhältlich
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Vor zehn Tagen hat Nothing das Phone (4b) für die Einstiegsklasse vorgestellt. Heute erfolgt der offizielle Marktstart des Smartphones. Das Phone (4b) richtet sich an Nutzer, die das charakteristische Design der Marke zu einem günstigeren Preis suchen. Für einen Preis von 329 Euro ist natürlich keine High-End-Hardware verbaut, dennoch reicht das Gebotene für den Alltag und eben für die genügsamen Anwender völlig aus. Immerhin verspricht Nothing drei Jahre Updates für Android-Hauptversionen und sechs Jahre Sicherheits-Updates.

Das Phone (4b) übernimmt das Unibody-Design des Phone (4a) Pro, setzt jedoch auf ein Kunststoffgehäuse. Auf der Rückseite befindet sich eine überarbeitete Glyph-Bar mit 45 Mini-LEDs, die in einer klaren Kamera-Insel integriert ist. Das Gerät misst 164,4 × 78,2 × 8,6 mm und wiegt 210 g. Es ist zudem nach IP64 gegen Staub und Spritzwasser geschützt und wird in den Farben Schwarz, Weiß und Blau angeboten. Das 6,77 Zoll große Super-AMOLED-Display bietet eine Auflösung von 1.080 × 2.344 Pixeln und eine adaptive Bildwiederholrate von 120 Hz, wobei die maximale Helligkeit bei 2.000 Nits liegt. Zum Schutz des Displays kommt laut Nothing Dragontrail-Pro-Glas zum Einsatz. Ein optischer Fingerabdrucksensor ist unter dem Bildschirm integriert.

Als Prozessor kommt der Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 zum Einsatz und dieser SoC bringt einen Kern bis 2,3 GHz, drei Kerne bis 2,2 GHz und vier Kerne takten bis 1,8 GHz. Dem SoC werden ein 8 GB großer LPDDR4X-Arbeitsspeicher und als Festspeicher 128 GB (UFS 2.2) zur Seite gestellt. Die 256-GB-Variante ist leider nur indischen Käufern vorbehalten, außerdem kann der Speicher nicht erweitert werden. Als Betriebssystem setzt das Unternehmen auf Nothing OS 4.1, das auf Android 16 basiert. Nothing verspricht drei große Betriebssystem-Updates und sechs Jahre Sicherheits-Updates. Dies bedeutet, bis Android 19 und bis 2032 gibt es schließlich Fixes gegen die Sicherheitslücken.

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Die Dual-Kamera auf der Rückseite besteht aus einem 50-MP-Hauptsensor mit optischer Bildstabilisierung und einem 8-MP-Ultraweitwinkelobjektiv. Die Frontkamera löst hingegen mit 16 MP auf. Videos können in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden. Der Akku fasst global 5.200 mAh, nur die indische Version bietet in diesem Bereich sogar 6.000 mAh. Laut Nothing soll der Akku mit 5.200 mAh bis zu 18 Stunden durchhalten und kann kabelgebunden mit bis zu 33 W wieder aufgeladen werden.

Weitere Ausstattungsmerkmale umfassen Stereo-Lautsprecher, WiFi 6, Bluetooth 6.0, NFC (je nach Region) sowie Dual-SIM-Unterstützung. Das Nothing Phone (4b) ist in Europa für 329 Euro (8 / 128 GB) erhältlich. Der Verkauf erfolgt über den Hersteller-Onlineshop, Amazon sowie weitere Händler. In den USA wird das Modell voraussichtlich gar nicht angeboten.

Die technischen Daten des Nothing Phone (4b)
Allgemein
Ankündigung7. Juli 2026
Markteinführung17. Juli 2026
Preise (UVP)329 Euro
Design & Gehäuse
Abmessungen164,4 × 78,2 × 8,6 mm
Gewicht210 g
MaterialienGlas-Front, Kunststoff-Rahmen, Kunststoff-Rückseite (Unibody)
SchutzartIP64 (staubdicht & spritzwassergeschützt)
FarbenSchwarz, Weiß, Blau (plus limitierte RCB-Edition in Indien)
SIMDual Nano-SIM
Display
TypSuper AMOLED, 120 Hz adaptiv
Größe6,77 Zoll
Auflösung2.344 × 1.080 Pixel (~381 ppi)
Helligkeit600 Nits (typisch), 1.200 nits (HBM), 2.000 nits (Peak)
SchutzglasDragontrail Pro
BesonderheitenOptischer Fingerabdrucksensor im Display
Leistung
BetriebssystemAndroid 16 mit Nothing OS 4.1
Update-Garantie3 große Android-Updates + 6 Jahre Sicherheits-Updates
ChipsetQualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm)
CPUOcta-Core (1× 2,3 GHz + 3× 2,2 GHz Cortex-A720s + 4× 1,8 GHz Cortex-A520s)
GPUAdreno 810
Kühlung4.400 mm² Vapor Chamber
Speicher
Arbeitsspeicher8 GB LPDDR4X
Interner Speicher128 GB (global) / 128 GB oder 256 GB (Indien) – UFS 2.2
ErweiterbarNein (kein microSD-Slot)
Kameras
Hauptkamera50 MP, f/1.8, OIS, PDAF (1/2,76")
Ultraweitwinkel8 MP, f/2.2, 120°, 15 mm
Frontkamera16 MP, f/2.4
Video (hinten)4K @30 fps, 1080p @30/60/120 fps, Gyro-EIS
Video (vorne)1080p @30 fps
BesonderheitenTrueLens Engine 4, Dual-Video-Aufnahme, Recording-Light an der Glyph Bar
Akku & Laden
Kapazität5.200 mAh (global) / 6.000 mAh (Indien)
Laden33 W kabelgebunden (PPS/UFCS/PD)
7,5 W Reverse Wired Charging
Ladezeiten (Hersteller)ca. 50 % in unter 30 Min., voll in ca. 80 Min.
Konnektivität & Audio
Mobilfunk5G (SA/NSA), LTE, HSPA, GSM
WLANWi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Dual-Band
Bluetooth6.0 (A2DP, LE)
NFCJa (regionabhängig)
USBUSB Type-C 2.0, OTG
AudioStereo-Lautsprecher, kein 3,5-mm-Klinkenanschluss
OrtungGPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS
Sensoren & Sonstiges
SensorenOptischer Fingerabdruck (Display), Beschleunigungssensor, Gyroskop, Näherungssensor, Kompass
BesonderheitGlyph Bar (45 Mini-LEDs) mit Live-Updates, Timer, Benachrichtigungen usw.
Quellen und weitere Links
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