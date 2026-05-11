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Nach stattlichen zehn Beta-Versionen rollt Samsung ab heute auch in Deutschland die finale Version von One UI 8.5 für die Galaxy-S25-Serie aus. Dies betrifft somit das Galaxy S25, S25+, S25 Ultra und das S25 Edge. Samsungs Galaxy S25 FE (Fan Edition) soll später folgen. Neben visuellen Änderungen wurden natürlich die KI-Funktionen verbessert und erweitert. Besonders vorzuheben ist das Call-Screening-Feature (auf Deutsch Anrufprüfung). Der Datenschutz wurde ebenfalls verbessert und mit der offiziellen AirDrop-Unterstützung können Dateien nun auch direkt mit Apple-Geräten geteilt werden.

Auf dem Galaxy S25 Ultra des Autors dieser News war das Update ab etwa 10 Uhr verfügbar und war beim Wechsel von One UI 8.0 auf 8.5 als Nicht-Beta-Nutzer rund 4,4 GB schwer. Beta-Nutzer hingegen erhalten einen kleineren Patch mit einer Größe von circa 600 MB, um von der Beta 10 auf die finale Version zu switchen. Weiterhin ist der Android-Sicherheitspatch vom 5. April vorhanden, denn das Sicherheits-Update vom 5. Mai wird in diesem Monat später noch nachgeschoben.

Doch welche Änderungen bringt One UI 8.5 nun mit sich? Zunächst einmal bleibt es im Kern bei Android 16, denn Android 17 folgt erst mit dem Release von One UI 9 zum Ende dieses Jahres/Anfang nächstes Jahr. Zu beachten ist jedoch, dass One UI 8.5 auf der QPR2-Android-Basis (Quarterly Platform Release) von Android 16 basiert. One UI 8.0 hingegen basiert auf dem Initial-Release von Android 16 (QPR1). Im Grunde ist die QPR2-Version von Google optimiert worden und bringt weitere Features, Stabilitätsverbesserungen und Sicherheits-Updates mit.

Zu den Highlights von One UI 8.5 zählt das Ambient-Design mit modernem Look, transparenten Blur-Effekten und flüssigeren Animationen. Das Call-Screening-Feature (Anrufprüfung) gehört zu den neuen KI‑Funktionen. Gerade bei Spam- und Betrugsverdachtsfällen nimmt stattdessen die KI den Anruf an und fragt zunächst nach dem Anliegen. Der Nutzer selbst kann zu jedem Zeitpunkt selbst entscheiden, wann und ob er diesen Anruf persönlich entgegennimmt. Die Kamera kann nun Dokumente automatisch als PDF abspeichern und anschließend kann das Dokument mittels Radierer geändert werden. Die offizielle AirDrop-Funktion aus der Apple-Welt hält nun auch in das Android-Betriebssystem Einzug, mit dem zwischen Android- und Apple-Geräten Dateien ausgetauscht werden können.

Mit einem verbesserten Wetter-Widget, besseren Akku-Statistiken und Power-Saving-Modi hat Samsung auch kleinere Optimierungen berücksichtigt. Die Highlights von One UI 8.5 haben wir unten übersichtlich aufgelistet.

Die wichtigsten Neuerungen von One UI 8.5 im Überblick:

1. Visuelles Design (Ambient Design)

Moderner, immersiver Look mit transparenten Blur-Effekten, flüssigeren Elementen und besserer Integration

Status- und Navigationsleisten verschwinden beim Scrollen für mehr Bildschirmfläche

Mehr Anpassungsmöglichkeiten (z. B. über Quick Star in Good Lock)

Automatische Lock-Screen-Optimierung für Fotos von Personen/Tieren

2. Galaxy AI – Stark erweiterte KI-Funktionen

Call Screening / Bixby Text Call: Anrufe vor dem Annehmen screenen – der Assistent fragt nach Name und Grund.

Photo Assist Upgrades: Bildbearbeitung per Text-Prompt (z. B. Kleidung farbig ändern, Objekte hinzufügen)

Objekte aus verschiedenen Fotos kombinieren

Verschiedene Stile anwenden (auch auf Gesichter von Menschen/Tieren)

Kontinuierliches Bearbeiten und History-Funktion

Creative Studio: Neue App zum Erstellen eigener Wallpapers, Sticker und Profilbilder per KI (direkt aus dem App-Drawer)

Interpreter: Automatische Spracherkennung im Gespräch

AI Select: Schneller Zugriff und Rewind-Funktion

Now Brief auf dem Lock Screen mit personalisierten Infos

3. Kamera-Verbesserungen

Automatisches Dokumentenscannen mit PDF-Speicherung und intelligenter Radierfunktion

Dual Recording (Vorder- und Rückkamera gleichzeitig)

Motion Photo nur bei Bewegung (spart Speicher)

Cinematic LUT Preview in Echtzeit

Neue Filter und verbesserte Log-Video-Unterstützung

4. Quick Share & Konnektivität

AirDrop-Unterstützung: Dateien direkt mit iPhone, iPad oder Mac teilen

Personen in Fotos erkennen und als Empfänger vorschlagen

Storage Share: Dateien anderer Galaxy-Geräte (Handy, Tablet, PC, TV) im My Files-App durchsuchen

Auto Hotspot: Einfacher Internet-Sharing mit Familienmitgliedern oder Gruppen

Audio Broadcast (Auracast) mit eigener Stimme

5. Weitere Highlights