Leica ist eine der stärksten Marken im Kamerabereich. Mit dem Leica Leitzphone kommt nun das erste internationale Smartphone des Unternehmens auf den Markt. Dabei arbeitet man mit Xiaomi zusammen.

Bisher gab es nur für den japanischen Markt Leitz Phones, die in Kooperation mit Sharp entstanden. Das neue, international erhältliche Leitzphone fertigt nun hingegen Xiaomi. Leica betont aber, dass es zum einen von der eigenen Designsprache geprägt wurde, zum anderen soll sich aber auch die fotografische Expertise und der Blick auf das Wesentliche im Leitzphone wiederfinden lassen.

Im Fokus steht dabei vor allem die spontane Fotografie. Die möchte Leica unter anderem durch ein Triple-Kamera-System erleichtern, das einen breiten Brennweitenbereich (kleinbildäquvialent 14-100 mm) abdeckt. Die 50-MP-Hauptkamera kann von einem großen 1-Zoll-Sensor und der LOFIC-Technologie (Lateral Overflow Integration Capacitor) für einen größeren Dynamikumfang profitieren. Ihr stehen eine Periskop-Telekamera mit 200-MP-Sensor und eine 50-MP-Ultraweitwinkel-Kamera zur Seite. Ein drehbarer Kameraring kann für Zoom, Belichtungswert, ISO, Verschlusszeit, Brennweitenwechsel oder Leica Looks genutzt werden.

In der Kamera-App können 13 Leica Looks, fünf Bokeh-Simulationen und fotozentrierte Widgets ausgewählt werden. Eine Besonderheit ist der Leica Essential Mode, mit dem klassische Leica-Bildcharaktere neu interpretiert werden sollen. Zur Auswahl stehen aktuell ein von der M9 inspirierter Farblook und ein Schwarz-Weiß-Profil, das an Leica Monopan-Film angelehnt ist. Das Leitzphone unterstützt die Content Authenticity Initiative (CAI). Ein Sicherheitschip fügt den Bildern kryptografisch gesicherte Metadaten hinzu. So werden Herkunftsnachweise und urheberrechtlicher Schutz nach C2PA-Standard möglich gemacht.

Das Leitzphone ist praktisch ein umgestaltetes Xiaomi 17 Ultra. Auf dem MWC stellt Xiaomi beide Smartphones nebeneinander aus. Damit profitiert auch das Leitzphone von einem leistungsstarken Snapdragon 8 Elite Gen 5 und 16 GB RAM. Sein 6,9-Zoll-Xiaomi-HyperRGB OLED-Display löst mit 2.608 x 1.200 Pixeln auf. Die maximale Bildwiederholrate liegt bei 120 Hz. Der 6.000-mAh-Akku kann per Kabel mit bis zu 90 W oder kabellos mit bis zu 50 W geladen werden. Das Smartphone ist nach IP68 staub- und wassergeschützt.

Man kann das Leica Leitzphone ab sofort über Leica und ausgewählte Xiaomi-Kanäle kaufen, auch die Telekom bietet es an. Die UVP wird mit 1.999 Euro angegeben. Das Xiaomi 17 Ultra kostet hingegen rund 1.500 Euro.