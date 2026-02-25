Werbung

Mit etwa einem Monat Verspätung stellte Samsung heute ab 19 Uhr beim Unpacked-Event die drei Modelle der Galaxy-S26-Serie ausgiebig vor. Bereits im Vorfeld brodelte die Gerüchteküche nur vor sich hin, sodass kaum Überraschungen zu erwarten waren. Auch wir haben vorab über die Gerüchte berichtet. Doch nun stehen die Fakten durch die offizielle Vorstellung seitens Samsung fest. Neben dem Galaxy S26 mit kompakteren Abmessungen gibt es außerdem das Galaxy S26+ und als Flaggschiff auch das Galaxy S26 Ultra.

Designtechnisch hat Samsung die drei Hauptkameras auf der Rückseite auf einem Balken eingelassen und orientiert sich damit am Galaxy Z Fold 7. Dies betrifft alle drei S26-Modelle. In diesem Jahr hat Samsung auf den Titan-Rahmen verzichtet und setzt wieder auf Aluminium. Den Anfang der S26-Serie macht das Galaxy S26, das mit kompakten Abmessungen von 149,5 × 71,7 × 7,2 mm und den 167 g nicht allzu schwer ist. Das AMOLED-Display kommt auf eine Größe von 6,3 Zoll und löst mit 2.340 x 1.080 Pixel auf. Aufgrund dieser Kombination liegt eine Pixeldichte von 409 ppi vor. Der 4.300-mAh-Akku ist nichts Weltbewegendes mehr und dies trifft auch auf die kabelgebundene Ladeleistung von 45 W zu. Kabellos sind es weiterhin nur 15 W.

Mit 6,7 Zoll und einer höheren Auflösung des AMOLED-Displays von 3.120 x 1.440 Pixel ist das Galaxy S26+ mit den Abmessungen 158,4 x 75,8 x 7,3 mm schon deutlich größer und kommt auf ein Gewicht von 190 g. Mit 512 ppi bietet das Galaxy S26+ auf dem Papier das schärfste Bild und unterstützt eine Bildwiederholrate bis 120 Hz. Im Inneren des Gehäuses ist Platz für einen größeren Akku, 4.900 mAh sollen es bei diesem Modell sein. Die jeweiligen Ladeleistungen fallen mit dem kleinen Galaxy S26 identisch aus.

Identisch geht es zwischen dem Galaxy S26 und dem S26+ bei der restlichen Ausstattung weiter. Stattete Samsung bei der S25-Reihe alle Varianten mit dem Snapdragon 8 Elite for Galaxy aus, hat sich Samsung bei der S26-Serie für einen anderen Weg entschieden. Sowohl das Galaxy S26 als auch das S26+ erhalten in Europa den hauseigenen Exynos 2600 (2 nm GAA, Samsung Foundry), der gleich zehn Kerne unter der Haube mitbringt. Ein C1-Ultra-Premium-Core taktet bis 3,8 GHz, drei C1-Prox3 bis auf ordentliche 3,26 GHz und die sechs C1-Prox6-Kerne kommen auf immerhin 2,76 GHz.

Gegenüberstellung der Galaxy-S26-Serie

Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra Betriebssystem One UI 8.5 (Android 16) One UI 8.5 (Android 16) One UI 8.5 (Android 16) Bedienung Touch, Fingerabdrucksensor (Display), Gesichtsscanner (2D) Touch, Fingerabdrucksensor (Display), Gesichtsscanner (2D) Touch, Fingerabdrucksensor (Display), Gesichtsscanner (2D), Stylus Display 6,3 Zoll FHD+ Dynamic AMOLED LTPO, 120 Hz, 2.600 Nits 6,7 Zoll QHD+ Dynamic AMOLED LTPO, 120 Hz 6,9 Zoll QHD+ Dynamic AMOLED LTPO, 120 Hz, Gorilla Armor 2 + Anti-Reflex Auflösung 2.340 × 1.080 Pixel (409 ppi) 3.120 × 1.440 Pixel (512 ppi) 3.120 × 1.440 Pixel (498 ppi) Prozessor Samsung Exynos 2600

(1x 3,8 GHz, 3x 3,26 GHz, 6x 2,76 GHz) Samsung Exynos 2600

(1x 3,8 GHz, 3x 3,26 GHz, 6x 2,76 GHz) Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

(2x 4,74 GHz, 6x 3,6 GHz) RAM 12 GB

(LPDDR5X, 10,7 GBit/s) 12 GB

(LPDDR5X, 10,7 GBit/s) 12 GB (256 GB/512 GB)

16 GB (1 TB)

(LPDDR5X, 10,7 GBit/s) Speicher 256 GB / 512 GB (UFS 4.0), nicht erweiterbar 256 GB / 512 GB (UFS 4.0), nicht erweiterbar 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0), nicht erweiterbar Schnittstellen USB-C (USB 3.2 Gen1) USB-C (USB 3.2 Gen1) USB-C (USB 3.2 Gen1) Konnektivität WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 4G, 5G WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, UWB, 4G, 5G WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, UWB, 4G, 5G Rückkamera Triple: 50 MP Haupt + 12 MP Ultraweit + 10 MP Tele (3× optisch) Triple: 50 MP Haupt + 12 MP Ultraweit + 10 MP Tele (3×) Quad: 200 MP Haupt (verb. Blende ~f/1.4) + 50 MP Ultraweit + 10/12 MP Tele (3×) + 50 MP Periskop (5×) Frontkamera 12 MP (f/2.2) 12 MP (f/2.2) 12 MP (f/2.2) Akku 4.300 mAh (fest verbaut) 4.900 mAh (fest verbaut) 5.000 mAh (fest verbaut) Aufladen 25 W kabelgebunden, 15W kabellos 45 W kabelgebunden, 15W kabellos 60 W kabelgebunden, 25 W kabellos Maße & Gewicht 149,5 × 71,7 × 7,2 mm, 167 g 158,4 x 75,8 x 7,3 mm, 190 g 163,6 x 78,1 x 7,9 mm, 214 g Sonstiges IP68, 7 Jahre Updates, verbesserte AI IP68, 7 Jahre Updates, verbesserte AI S Pen, IP68, Privacy Display, 7 Jahre Updates, verbesserte AI Farben Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold

Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold

Preise 256 GB: 999 Euro

512 GB: 1.199 Euro 256 GB: 1.249 Euro

512 GB: 1.449 Euro 256 GB: 1.449 Euro

512 GB: 1.649 Euro

1 TB: 1.949 Euro



Als Arbeitsspeicher kommt der moderne LPDDR5X-RAM mit einem Durchsatz von 10,7 GBit/s zum Einsatz und fällt mit 12 GB angenehm dimensioniert aus, auch wenn es in diesem Bereich im Vergleich zur S25-Reihe keine Fortschritte gibt. Beim Festspeicher hat der Interessent die Wahl zwischen 256 und 512 GB. Eine Speichererweiterung ist unverändert nicht möglich.



Auf der Rückseite bieten das Galaxy S26 und S26+ eine 50-MP-Hauptkamera, eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera sowie eine 10-MP-Telezoomlinse bis dreifacher Vergrößerung. Videoaufnahmen erfolgen bis hoch zur 8K-Auflösung bei 30 FPS. An der Front hingegen setzt Samsung bei allen drei S26-Modellen auf einen 12-MP-Sensor.

Nur wenige Verbesserungen: Galaxy S26 Ultra

Dass sich das Galaxy S25 Ultra und das neue Galaxy S26 Ultra nicht großartig voneinander unterscheiden, war bereits vorher durch die durchgesickerten Leaks zu vermuten. Die abgerundeten Ecken, die letztes Jahr beim Galaxy S25 Ultra Einzug hielten, hat Samsung beim neuen Galaxy S26 Ultra noch mehr abgerundet, wodurch das Smartphone noch besser in der Hand liegen soll. Auch in Europa wird das Galaxy S26 Ultra mit Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ausgestattet sein. Der SoC wurde im modernen 3-nm-Verfahren (N3P) bei TSMC gefertigt und soll im Vergleich zum Snapdragon 8 Elite eine um 22% höhere Performance liefern.

Im Falle des Galaxy S26 Ultra liegt als Zusatz auch noch die For-Galaxy-Variante des Snapdragon 8 Elite Gen 5 vor. Die beiden Prime-Cores takten anstatt bis 4,6 GHz bis auf 4,74 GHz. Die übrigen sechs Performance-Kerne schaffen es bis auf schnelle 3,63 GHz. Mit den Speichervarianten 256 GB und 512 GB bringt das Galaxy S26 Ultra den ebenfalls 10,7 GBit/s schnellen 12-GB-Arbeitsspeicher mit. Fällt die Entscheidung auf die 1-TB-Variante, sind sogar 16 GB RAM an Bord. Das verbaute 6,9 Zoll große Dynamic-AMOLED-Display bleibt bei einer Auflösung von 3.120 x 1.440 Pixel mit 120-Hz-LTPO-Technik und der Pixeldichte von 498 ppi.

Exklusiv für das Galaxy S26 Ultra setzt Samsung als Hauptkamera wiederholt auf den 200-MP-Sensor, dieses Mal jedoch mit einer Blende von f/1.4, mit der mehr Licht eingefangen werden soll. Hinzu kommen die Ultraweitwinkel-Kamera mit 50 MP aus dem letzten Jahr, eine 12-MP-Telezoomlinse und sogar eine Periskoplinse mit 50 MP und fünfach optischem Zoom. Beim Akku geht Samsung sehr konservativ vor, denn auch das Galaxy S26 Ultra wird weiterhin nur 5.000 mAh mitbringen. Doch immerhin lässt sich der Akku bis 60 W eine Spur schneller laden und kabellos sind es anstatt 15 W hier nun 25 W. Auch beim Gewicht des Galaxy S26 Ultra konnte Samsung etwas feilen, denn mit 214 g ist es um vier Gramm leichter als das Galaxy S25 Ultra aus dem letzten Jahr.

Zur weiteren Exklusivität zählt das direkt eingebaute Privacy-Display-Feature, wodurch der Kauf einer Privacy-Display-Folie entfällt. Bei seitlichem Hinschauen wird das Display abgedunkelt und das Ablesen von Informationen wird Fremden dadurch verwehrt. Das Privacy-Display lässt sich manuell und sogar für bestimmte Apps einschalten, die in den Einstellungen hinterlegt werden. Und natürlich ist beim Galaxy S26 Ultra auch wieder der S Pen mit dabei, der ebenfalls über keine Bluetooth-Funktionalität verfügt, die Samsung bereits beim Galaxy S25 Ultra gestrichen hatte.

Mehr KI, One UI 8.5, 7 Jahre Updates und IP68

Ausgeliefert werden die drei neuen Smartphones mit One UI 8.5, das auf Android 16 basiert und speziell für die Galaxy-S26-Serie auch neue KI-Funktionen mitbringt. Die Update-Garantie liegt bei sieben Jahren auf Android-Major- und Sicherheitsupdates. Bis zum Jahr 2033 wäre man daher abgesichert. Obligatorisch sind zudem alle drei Modelle mit der IP68-Zertifizierung gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt.

Farben, Preise und Verfügbarkeit

Ausschlaggebend für oder gegen einen Kauf eines der Galaxy-S26-Modelle werden auch die Preise sein und durch die bekannte Speicherkrise hat Samsung auch die Preise für die Galaxy-S26-Smartphones größtenteils angehoben.

Der Einstieg erfolgt mit dem Galaxy S26 mit 256 GB UFS-4.0-Speicher für einen Preis von 999 Euro. Für die Speicherverdopplung müssen zusätzliche 200 Euro eingeplant werden. Wer das größere Galaxy S26+ ins Auge gefasst hat, bekommt das Smartphone mit 256 GB Speicher für 1.249 Euro. Ganze 1.449 Euro werden dann für die 512-GB-Variante fällig. Die normalen Preise des Galaxy S26 Ultra sehen wie folgt aus: 1.449 Euro mit 256 GB, 1.649 Euro mit 512 GB und stolze 1.949 Euro mit 1 TB.

Alle drei Galaxy-S26-Modelle lassen sich ab sofort bei Samsung vorbestellen und trotz der Speicherkrise gewährt Samsung für kurze Zeit eine kostenlose Speicherverdopplung von 256 GB auf 512 GB. Demnach sind das Galaxy S26 mit 512 GB bis zum 10. März 2026 für 999 Euro und das Galaxy S26+ für 1.249 Euro erhältlich. Gleiches gilt auch für das Galaxy S26 Ultra für 1.449 Euro. Die 1-TB-Variante bietet Samsung bis zum 10. März für 1.749 Euro anstatt 1.949 Euro an.

Alle drei Galaxy-S26-Modelle wird es in sechs Farben geben. Cobalt Violet, Black, Sky Blue und White, Exklusiv über Samsung direkt gibt es außerdem die Farben Pink Gold und Silver Shadow. Der Marktstart der Galaxy-S26-Smartphones erfolgt am 10. März.