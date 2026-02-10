Werbung

Während Apple im Hintergrund nun endgültig an seinem ersten faltbaren iPhone arbeiten soll, das im Herbst zusammen mit den üblichen Ablegern die nächste Generation einläuten dürfte, steht in Kürze zunächst die Einführung des Apple iPhone 17e bevor. Zumindest verdichten sich die Gerüchte in diesen Tagen.

Vor allem Mark Gurman, Apple-Spezialist beim US-Wirtschaftsdienst Bloomberg, hatte zuletzt einige Informationen zusammengetragen. Laut ihm soll das neue kostengünstige Modell noch im Februar erscheinen, dabei die gleiche Grundform wie das Vorgängermodell iPhone 16e beibehalten und lediglich beim Rahmen etwas entschlankt werden. Ein Umstieg auf die Dynamic Island wäre ebenfalls denkbar. Es soll jedoch weiterhin bei einem 6,1 Zoll großen OLED mit 60‑Hz‑Refreschrate bleiben. Die schnelleren ProMotion‑Displays werden weiterhin den höherklassigen iPhone‑17‑Modellen vorbehalten bleiben.

Auch unter der Haube soll sich den jüngsten Informationen nach nur sehr wenig tun. So soll das Apple iPhone 17e auf den A19-SoC umsatteln, wie er bereits in den bisherigen Modellen des iPhone 17 zum Einsatz kommt. Allerdings soll die Leistung für das Budget-Modell mit leicht reduzierter GPU-Power oder Taktraten daherkommen, um auch hier einen Unterschied zu den teuren Serienvertretern zu machen. Zusätzlich sollen die hauseigenen C1X- und N1-Chips für den Mobilfunk sowie das WiFi und Bluetooth eingesetzt werden.

Die Kameraseite fällt ebenfalls überschaubar aus: Derzeit geht die Gerüchteküche von einer Single‑Kamera mit 48 MP sowie einer überarbeiteten Front‑Kamera mit ca. 18 MP aus, während größere Sensoren oder zusätzliche Linsen dem Einstiegsmodell nach wie vor verwehrt bleiben. Außerdem soll das iPhone 17e erstmals MagSafe-Unterstützung zum Aufladen erhalten.

Das alles soll es Apple erlauben, den Preis bei rund 599 US-Dollar beizubehalten und sein Einstiegs-iPhone stattdessen mit "mehr Features für denselben Preis" als Verkaufsargument zu positionieren. In Deutschland startete das Apple iPhone 16e bei 699 Euro. Der schwache US-Dollar könnte den Preis hierzulande sogar etwas drücken. Die aktuelle Generation ist in diesen Tagen schon für rund 550 Euro zu haben.

Ob sich die Gerüchte bewahrheiten werden, dürften wir in den kommenden Tagen und Wochen erfahren. Bis dahin bleiben obige Informationen unbestätigt, da sich Apple vorab nicht zu einer Stellungnahme verleiten lässt.