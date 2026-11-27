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Infineon und der Kartenhersteller AUSTRIACARD haben Zahlungskarten mit integrierten LEDs vorgestellt. Die Leuchtdioden werden aktiviert, sobald die Karte in die Nähe eines kontaktlosen Bezahlterminals gehalten wird. Grundlage ist Infineons Zahlungslösung SECORA Pay, die der Kartenhersteller mit einem LED-Inlay kombiniert.

Die Energie für die Beleuchtung stammt vollständig aus dem NFC-Feld des Terminals. Eine Batterie für die LEDs ist damit nicht erforderlich. Innerhalb eines definierten Bereichs der Karte lassen sich laut Infineon eine bis drei weiße LEDs platzieren. Farbige Effekte entstehen durch spezielle Druckfolien über den Leuchtdioden.

Das Inlay ist für EMV-konforme Dual-Interface-Karten ausgelegt, die sowohl kontaktlos als auch über ihre Kontaktfläche eingesetzt werden können. Für die Integration wird Infineon zufolge die Druckschicht von 250 auf 150 µm reduziert; die übrigen Produktionsschritte sollen unverändert bleiben. Für bestimmte Sechs-Pin-Module ist ein papierbasierter Delta-Zertifizierungsprozess vorgesehen.

Die Unterstützung für LED-Inlays ist laut Infineon für SECORA-Pay-Produkte in 40- und 28-nm-Technik verfügbar. Muster der Karten will das Unternehmen vom 1. bis 3. Dezember 2026 auf der Trustech in Paris zeigen.