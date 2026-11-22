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Wer am Schreibtisch einen Desktop-PC und ein Notebook nutzt, kennt das Problem. Monitore, Tastatur, Maus und Netzwerkkabel müssen irgendwie mit beiden Geräten verbunden werden. Entweder wird ständig umgesteckt, oder es steht ein Kabelsalat aus Switches und Adaptern auf dem Tisch. KVM-Docks wie die von AV Access lösen das mit einem Gerät: Sie verbinden beide Rechner mit denselben Monitoren und Peripheriegeräten, und ein Knopfdruck reicht zum Umschalten. Zum Black Friday reduziert der Hersteller zwei Modelle.

Der große Black-Friday-Sale bei AV Access läuft in diesem Jahr noch bis zum 30. November.

Das iDock B23 ist das größere der beiden Modelle und richtet sich an alle, die mit drei Bildschirmen arbeiten. Der Desktop-PC wird über einen HDMI-2.1-Eingang und zwei DisplayPort-Eingänge (DP 1.4a und 2.0) angeschlossen, das Notebook über eine USB-C-Buchse auf der Rückseite. Am Desktop lassen sich bis zu drei Monitore mit 8K und 60 Hz oder 4K und 165 Hz betreiben. Auch Spieler kommen auf ihre Kosten: AV Access nennt 4K mit 165 Hz, 1440p mit 240 Hz und 1080p mit bis zu 480 Hz, dazu werden G-Sync, FreeSync und VRR unterstützt. Bei HDR werden HDR10, HLG, HDR10+ und Dolby Vision durchgereicht. Das Notebook kann zwei Monitore mit 4K und 60 Hz sowie einen dritten mit 4K und 30 Hz ansteuern und wird dabei mit bis zu 100 W geladen.

An Anschlüssen für Peripherie mangelt es nicht. Neben fünf USB-A-Ports gibt es eine weitere USB-C-Buchse auf der Vorderseite, einen SD-Kartenleser mit bis zu 104 MB/s für Karten mit bis zu 2 TB und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für Headsets. Die Gigabit-LAN-Buchse teilen sich beide Rechner. Umgeschaltet wird per Taste an der Front oder über den mitgelieferten Kabelschalter, der sich bequem auf dem Schreibtisch platzieren lässt. Praktisch: Beim Umschalten weckt das Dock einen Rechner im Ruhezustand automatisch auf. Das Gehäuse ist komplett aus Aluminium gefertigt.

Mac-Nutzer sollten eine Einschränkung kennen. Da macOS kein MST über USB-C unterstützt, zeigen die Monitore am MacBook laut AV Access alle dasselbe Bild. Unter Windows funktioniert der erweiterte Desktop dagegen ohne Einschränkung. Zum Black Friday kostet das iDock B23 271,89 Euro statt regulär 334,79 Euro.

Die technischen Daten zum AV Access iDock B23 und B12 iDock B23 iDock B12 Black-Friday-Preis 271,89 Euro (statt 334,79 Euro) 275,39 Euro (statt 323,99 Euro) Anschließbare Monitore 3 2 Eingänge Desktop 1x HDMI 2.1, 2x DisplayPort (1.4a/2.0) 1x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 2.0 (UHBR 13.5) Eingang Notebook USB-C (USB 3.2 Gen2, DP Alt Mode) USB-C (USB 3.2 Gen2) Ausgänge 1x HDMI 2.1, 2x DisplayPort (1.4a/2.0) 1x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 2.0 Max. Auflösung Desktop 3x 8K@60 Hz oder 4K@165 Hz 2x 8K@60 Hz, 4K@165 Hz, 1080p@480 Hz Max. Auflösung Notebook 2x 4K@60 Hz + 1x 4K@30 Hz 2x 4K@60 Hz oder 1x 4K@120 Hz Ladeleistung Notebook bis 100 W bis 100 W USB-A 3x USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s)

2x USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 3x USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s)

2x USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) USB-C (Peripherie) 1x USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 1x USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) Netzwerk (RJ45) 1x 1 Gbit/s 1x 2,5 Gbit/s Kartenleser SDXC, bis 104 MB/s SDXC, bis 104 MB/s Audio 3,5-mm-Kombibuchse 3,5-mm-Kombibuchse HDR / VRR HDR10, HLG, HDR10+, Dolby Vision / G-Sync, FreeSync G-Sync, FreeSync macOS nur gespiegelte Darstellung nur gespiegelte Darstellung Netzteil 20 V, 6 A 20 V, 6 A Abmessungen (B × H × T) 168 × 55 × 110 mm 220 × 25,2 × 100 mm Gewicht 730 g 330 g Gehäuse Aluminium keine Angabe

iDock B12: Für zwei Monitore und schnelles Netzwerk

Wer mit zwei Monitoren auskommt, kann zum iDock B12 greifen. Das Dock ist mit 25,2 mm Höhe deutlich flacher als das B23 und wiegt nur 330 g. Für den Desktop gibt es je einen HDMI-2.1- und einen DisplayPort-2.0-Eingang, das Notebook wird wieder per USB-C angeschlossen. Am Desktop sind zwei Monitore mit 8K und 60 Hz möglich, wer hohe Bildraten braucht, bekommt 4K mit 165 Hz oder 1080p mit bis zu 480 Hz. Am Notebook schafft das Dock zwei Monitore mit 4K und 60 Hz, einen einzelnen mit 4K und 120 Hz oder 1440p mit 165 Hz. Auch Ultrawide-Monitore werden unterstützt, mit bis zu 3.440 × 1.440 Pixeln bei 165 Hz oder 5.120 × 1.440 Pixeln bei 120 Hz. G-Sync und FreeSync funktionieren in kompatiblen Setups.

Der größte Unterschied zum B23 ist die Netzwerkanbindung. Das B12 reicht 2,5-Gigabit-Ethernet sowohl an das Notebook per USB-C als auch an den Desktop-PC per USB durch und eignet sich damit gut für alle, die regelmäßig große Dateien vom NAS ziehen. Die übrige Ausstattung ähnelt der des großen Bruders: fünf USB-A-Ports, eine USB-C-Buchse, ein SDXC-Kartenleser und ein Audioanschluss. Das Notebook wird ebenfalls mit 100 W geladen. Umgeschaltet wird per Taste auf der Oberseite oder mit dem Kabelschalter EXB01, und auch hier wird ein schlafender PC beim Umschalten geweckt.

Unter macOS gilt dieselbe Einschränkung wie beim B23: Am MacBook gibt es nur gespiegelte Bildschirme. Zum Black Friday kostet das iDock B12 275,39 Euro statt regulär 323,99 Euro.

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