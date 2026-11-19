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Bei WELOCK läuft bereits die Black-Friday-Aktion. Im Herstellershop kostet der elektronische Schließzylinder U81 mit dem Code VD70 nur noch 179 Euro statt regulär 249 Euro. Der Versand aus dem EU-Lager ist kostenlos. Ein festes Enddatum gibt es nicht, laut Shop läuft das Angebot aber bald aus. Das U81 tauscht den kompletten Zylinder in der Tür aus. Damit unterscheidet es sich von vielen anderen Smart Locks, bei denen innen ein Motor den alten Schlüssel dreht.

Man baut den vorhandenen Euro-Profilzylinder aus und setzt stattdessen das U81 ein. Außen sitzt ein Knauf mit Tastenfeld und Fingerabdrucksensor, innen ein ganz normaler Drehknauf. Geöffnet wird per Fingerabdruck, PIN, Chipkarte oder über die App per Bluetooth. Falls die Batterien doch einmal leer sind, liegen zwei klassische Schlüssel bei. Im Alltag ist besonders praktisch, dass Putzhilfe, Babysitter oder Übernachtungsgäste einen eigenen Zugang bekommen können, der sich später einfach wieder löschen lässt. Gegen neugierige Blicke hilft ein kleiner Trick: Vor und nach der richtigen PIN dürfen beliebige Ziffern eingetippt werden.

Für die Fernsteuerung gibt es optional die WiFiBox 3 als Zubehör. Das kleine Gateway verbindet sich per Bluetooth mit dem Schloss und hängt gleichzeitig im Heimnetz. Strom bekommt es über ein USB-C-Kabel und je nach Wunsch kann es per Netzwerkkabel über den RJ45-Anschluss rein für Daten angebunden werden. Danach lässt sich die Tür von unterwegs per App öffnen, zum Beispiel für Handwerker, den Hundesitter oder einen Paketboten. In der App sieht man außerdem, wer wann die Tür geöffnet hat.

Auch PINs, Chipkarten und Fingerabdrücke lassen sich so aus der Ferne hinzufügen oder löschen. Über die WiFiBox 3 kann das U81 zudem mit Alexa und Home Assistant verbunden und laut Hersteller sogar an eine Gegensprechanlage gekoppelt werden. Ein Gateway steuert bis zu acht WELOCK-Schlösser. Beim Aufstellen sollte man allerdings auf die Entfernung achten: WELOCK gibt eine Bluetooth-Reichweite von etwa zehn Metern an, und zwar ohne Wände dazwischen. Die Box gehört also möglichst in die Nähe der Tür.

Spezifikationen WELOCK U81 Hersteller WELOCK Modell U81 Produkttyp Elektronischer Smart-Lock-Schließzylinder Zylindertyp Euro-Profilzylinder Entriegelungsmethoden Fingerabdruck, PIN-Code, RFID-Karte, Bluetooth-App und mechanischer Schlüssel App-Steuerung WELOCK App über Bluetooth Fernzugriff Über optionale WiFiBox3 Smart-Home-Kompatibilität Amazon Alexa und Home Assistant (mit WiFiBox3) Automatische Verriegelung Ja, einstellbar auf 7–14 Sekunden PIN-Sicherheit Anti-Peep-Funktion Stromversorgung 4 × AAA-Batterien, austauschbar Batterielaufzeit Ca. 10–12 Monate (Herstellerangabe) Lieferumfang WELOCK U81, 2 mechanische Schlüssel, 3 RFID-Karten, Distanzstücke, Zylinderverlängerung, Montagematerial und Bedienungsanleitung

Für den U81-Zylinder selbst liefern vier AAA-Batterien den benötigten Strom, die nicht beiliegen und zehn bis zwölf Monate halten. Vor dem Kauf lohnt es sich, die Tür auszumessen. In der Standardausführung passt das U81 außen bei 32,5 bis 47,5 mm und innen und mit der beiliegenden Verlängerung bei 30 bis 70 mm. Zusätzlich müssen mindestens 25 mm Platz rund ums Schloss frei sein. Ob die eigene Tür passt, lässt sich vorab mit dem Kompatibilitäts-Check auf der WELOCK-Webseite prüfen.

Mit Code VD70 insgesamt 70 Euro sparen!

Zum Black Friday ein um 70 Euro reduzierter Preis: WELOCKs U81-Smart-Schließzylinder ist mit dem Rabatt-Code VD70 für 179 Euro anstatt 249 Euro zu haben. Im Set gibt es den U81 auch zusätzlich mit der WiFiBox 3 für 278 Euro statt 348 Euro. Auch beim Set kann der Rabatt-Code VD70 angewendet werden. Wer die Box nicht kauft, verzichtet nur auf den Fernzugriff. Fingerabdruck, PIN, Chipkarte und Bluetooth funktionieren direkt an der Tür auch ohne Gateway. Erhältlich ist der U81-Zylinder und das Set inkl. WiFiBox 3 im offiziellen WELOCK-Shop.

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