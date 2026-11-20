Werbung

Advertorial / Anzeige

Black Friday steht vor der Tür und wie jedes Jahr laufen viele Aktionen schon Tage vorher an und gehen bis zum Cyber Monday. Für viele ist das die Gelegenheit, Hardware zu kaufen, die sie schon länger auf dem Zettel haben. Das gilt nicht nur für Grafikkarten oder SSDs, sondern auch für Zubehör, das man sonst gern aufschiebt. Ein guter KVM-Switch gehört dazu. Man braucht ihn nicht unbedingt, aber wer ihn einmal am Schreibtisch hat, will nicht mehr ohne.

Gerade wer im Home Office zwischen Dienstrechner und privatem PC wechselt oder Notebook und Desktop parallel nutzt, kennt das Problem: zwei Tastaturen, zwei Mäuse, ständig Kabel umstecken oder den Eingang am Monitor umschalten. TESmart hat sich auf solche Fälle spezialisiert und bietet passende Switches für alle Ansprüche an, von DisplayPort-Modellen für Gamer mit hohen Bildwiederholraten bis zu Thunderbolt-Lösungen für Macs. Drei aktuell rabattierte Modelle stellen wir vor.

TESmart DKS202-MC24: 2x2 DP-1.4-KVM | 8K60/4K144 & SmartClip

Wer an einem Schreibtisch zwei Rechner betreibt, zum Beispiel einen Gaming-PC und eine Workstation, hat meist doppelt Kabel, doppelt Tastatur und zu wenig Platz. Der DKS202-MC24 löst das als 2x2-KVM-Switch für DisplayPort 1.4: Zwei PCs teilen sich zwei Monitore, und pro Ausgang sind bis zu 8K bei 60 Hz oder 4K bei 144 Hz drin. Mit DSC gehen auch QHD und 1080p mit 240 Hz. HDR, VRR sowie G-Sync und FreeSync werden durchgereicht.

Wichtig im Alltag ist die EDID-Emulation an jedem Eingang. Sie sorgt dafür, dass Windows nach dem Umschalten nicht ständig Fenster und Symbole neu anordnet. Dazu kommen ein USB-3.2-Gen-1-Hub, Gigabit-LAN für beide Rechner sowie Anschlüsse für Lautsprecher und Mikrofon.

Was den MC24 von der Standardversion unterscheidet, ist SmartClip. Die Software erlaubt Copy & Paste von Text, Bildern und Dateien zwischen beiden Rechnern. Wenn jeder PC auf seinem eigenen Monitor läuft, kann man den Mauszeiger außerdem einfach über den Bildschirmrand zum anderen System schieben. Dafür muss SmartClip allerdings auf beiden Rechnern laufen, momentan gibt es die Software nur für Windows und macOS. Linux-Support ist laut TESmart geplant. Umgeschaltet wird per Taste am Gerät, IR-Fernbedienung, Hotkey oder Mausrad. Vier DP-Kabel und zwei USB-Kabel liegen bei.

Der DKS202-MC24-KVM-Switch kostet regulär 406,60 Euro. Wer SmartClip nicht braucht, bekommt mit dem DKS202-M24 die gleiche Hardware für 363,50 Euro. Wahlweise über den offiziellen TESmart-Shop ist der Rabatt-Code "hardwareluxx15" anwendbar, wodurch 15% Preisnachlass gewährt werden. Der KVM-Switch inklusive SmartClip kann dann für nur noch 345,61 Euro und ohne SmartClip für 308,98 Euro erworben werden. Gespart werden können somit 60,99 Euro respektive 54,52 Euro.

Alternativ kann der KVM-Switch auch über Amazon erworben werden. Für diesen Fall gibt es den Rabatt-Code "TESMART415", der ebenfalls 15%-Preisnachlass ermöglicht.

TESmart TKS202-X4: 2x2 KVM für Apple Studio Displays

Der TKS202-X4 ist klar für Mac-Nutzer gedacht, die zwei Rechner an zwei Apple Studio Displays betreiben wollen. KVM-Switches mit Thunderbolt gibt es bisher kaum. TESmart verbaut zwei Intel-JHL8440-Controller, sodass jeder Rechner eine eigene Thunderbolt-Verbindung mit 40 Gbit/s bekommt. Möglich sind laut Hersteller bis zu 5K mit 120 Hz oder zwei 6K-Displays mit 60 Hz, also auch zwei Pro Display XDR. Getestet hat TESmart das Studio Display, das Pro Display XDR, den LG UltraFine 24MD4KL und den Dell U2725QE. Bei normalen USB-C-Monitoren gibt der Hersteller keine Garantie. Unterstützt werden Macs mit M-Chips, Windows-Rechner brauchen Thunderbolt 4 oder ein verifiziertes USB4.

Beide Rechner werden mit bis zu 60 W geladen. Für ein MacBook Air reicht das, ein MacBook Pro unter Volllast lädt damit aber nur langsam oder gar nicht. Außerdem gibt es Gigabit-LAN, USB-Ports mit bis zu 10 Gbit/s und Audio. Mit dem "Focus Lock" bleiben USB und Audio auf einem Rechner, auch wenn man Bild oder Eingabe umschaltet. Für 881,47 Euro ist der TKS202-X4 wahrlich kein Schnäppchen. Für zwei Macs an Apples eigenen Displays gibt es aber kaum Alternativen.

Dank der Rabatt-Codes "hardwareluxx15" für den TESmart-Shop und "TESMART415" für Amazon lassen sich dafür gute 132,22 Euro einsparen, sodass der Preis über den TESmart-Webshop von 881,47 Euro auf 749,25 Euro nach unten rutscht.

TESmart HDC203-PM24: 2x3 DisplayLink-KVM für Laptop & Desktop

TESmarts HDC203-PM24 bietet noch deutlich mehr Features und verbindet ein Notebook und einen Desktop-PC mit bis zu drei Monitoren. Das Notebook braucht dafür nur ein USB-C-Kabel. Darüber laufen das Bild per DisplayLink, die USB-Daten und bis zu 100 W Ladestrom. Der Desktop-PC wird über ein KVM-Kabel mit HDMI, zwei DisplayPorts und USB angeschlossen und braucht keinen Treiber. Jeder der drei Ausgänge schafft 4K bei 60 Hz mit voller 4:4:4-Farbauflösung. Auch 3.440 × 1.440 mit 100 Hz oder 1080p mit 240 Hz sind möglich. Man kann einen Rechner auf allen drei Bildschirmen anzeigen oder die Monitore auf beide Rechner aufteilen. Die EDID-Emulation hält dabei die Fensterpositionen stabil.

Das Bedienkonzept ist durchdacht: Es gibt Tasten mit LCD-Anzeige vorn am Gerät, eine Fernbedienung, Hotkeys und optional das Mausrad. USB-Geräte und Audio lassen sich getrennt vom Bild umschalten. Die vorderen USB-Ports laden Smartphones mit bis zu 7,5 W, Gigabit-LAN ist ebenfalls an Bord. Ein paar Einschränkungen gibt es aber. Auf der Notebook-Seite ist der DisplayLink-Treiber Pflicht. Unter macOS zeigen Netflix, Prime Video und Disney+ deshalb nur ein schwarzes Fenster. Für schnelle Spiele empfiehlt TESmart selbst, den Monitor direkt an die Grafikkarte anzuschließen. Für Büro und kreatives Arbeiten mit Notebook und Desktop ist der Switch dagegen gut geeignet.

Der TESmarts HDC203-PM24 kostet abseits des Black Friday 770,19 Euro. Auch in diesem Fall sind die Rabatt-Codes "hardwareluxx15" für den TESmart-Shop und "TESMART415" über Amazon aktiv und 15 % lassen sich sparen. Auf den Preis vom TESmart-Shop selbst bezogen werden mal eben 115,53 Euro abgezogen und der Endpreis korrigiert sich auf angenehmere 654,66 Euro.

Bis zu 132,22 Euro Rabatt zum Black Friday

Alle drei Switches haben dasselbe Ziel: Zwei Rechner an einem Arbeitsplatz mit einer Tastatur, einer Maus und denselben Monitoren bedienen. Trotzdem richten sie sich an recht unterschiedliche Nutzer. Der DKS202-MC24 ist für 406,60 Euro der Allrounder für zwei Desktop-PCs mit DisplayPort und ist zum Black Friday für 345,61 Euro zu haben. Er reicht hohe Bildwiederholraten, HDR und G-Sync bzw. FreeSync durch und eignet sich deshalb auch für Gamer. Mit der Software SmartClip kann man Dateien zwischen den Rechnern kopieren und die Maus einfach über den Bildschirmrand zum anderen PC schieben. Wer darauf verzichten kann, bekommt die gleiche Hardware als DKS202-M24 schon für 308,97 Euro. Am oberen Ende liegt der TKS202-X4 zum Angebotspreis für 749,25 Euro. Er ist ein Spezialist für zwei Macs an Apples Studio Display oder Pro Display XDR. Er nutzt Thunderbolt, lädt beide Rechner, und für diesen Einsatz gibt es kaum Alternativen.

Dazwischen liegt der HDC203-PM24 für effektiv 654,66 Euro. Er ist für alle gedacht, die Notebook und Desktop-PC an bis zu drei Monitoren nutzen. Das Notebook wird über ein einziges USB-C-Kabel angeschlossen und gleichzeitig mit bis zu 100 W geladen. Dafür muss man mit DisplayLink und dessen Einschränkungen leben. Günstig ist keines der drei Modelle, aber man zahlt hier für spezielle Funktionen. Bei Thunderbolt-KVMs oder Lösungen für drei Monitore gibt es wenig Konkurrenz, und billigere Switches sparen oft genau an EDID-Emulation, Bandbreite oder Ladeleistung. Welcher Switch passt, hängt vor allem davon ab, welche Rechner und Monitore man hat. Wer den richtigen erwischt, hat einen deutlich aufgeräumteren Schreibtisch und muss keine Kabel mehr umstecken.

Rabatt-Code für den TESmart-Webshop: hardwareluxx15

Rabatt-Code für Amazon: TESMART415

Die Angebotspreise der TESmart-KVM-Produkte in der Übersicht Produkt Preis vorher Aktionspreis Rabatt-Höhe (15%) Link DKS202-MC24 (mit SmartClip) 406,60 Euro 345,61 Euro 60,99 Euro TESmart, Amazon DKS202-M24 (ohne SmartClip) 363,50 Euro 308,97 Euro 54,52 Euro TESmart, Amazon TKS202-X4 881,47 Euro 749,25 Euro 132,22 Euro TESmart, Amazon HDC203-PM24 770,19 Euro 654,66 Euro 115,53 Euro TESmart, Amazon

Advertorial / Anzeige