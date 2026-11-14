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Tesla bietet sein autonom fahrendes Cybercab erstmals ausgewählten Privatkunden zum Kauf an. Das bereits 2024 vorgestellte Elektrofahrzeug soll für 29.990 US-Dollar erhältlich sein. Allerdings ist der Kauf an ein verpflichtendes Abonnement für die autonomen Fahrfunktionen gebunden, das monatlich weitere 299 US-Dollar kostet. Wie The Verge berichtet, hat Tesla entsprechende Einladungen an ausgewählte Kunden verschickt. Das Angebot gilt zunächst ausschließlich für Regionen, in denen Tesla bereits seinen Robotaxi-Dienst betreibt. Die Verfügbarkeit ist zudem stark eingeschränkt. Interessenten müssen eine nicht erstattungsfähige Anzahlung von 1.000 US-Dollar leisten, um sich einen Platz in der Warteliste für eine mögliche Auslieferung im Dezember 2026 zu sichern. Eine Liefergarantie gibt es nicht.

Besonders das verpflichtende Abonnement verändert die Kostenrechnung erheblich. Über einen Zeitraum von fünf Jahren fallen zusätzlich zum Kaufpreis rund 17.900 US-Dollar an Abonnementgebühren an. Damit steigen die Gesamtkosten auf etwa 47.600 US-Dollar, wobei Steuern, Versicherung und Ladekosten noch nicht berücksichtigt sind. Das sogenannte Autonomy Subscription umfasst neben den autonomen Fahrfunktionen auch Wartungsleistungen und Abschleppdienste. Eine Kündigung des Abonnements hätte allerdings weitreichende Folgen: Da das Cybercab weder über ein Lenkrad noch über Pedale verfügt, wäre das Fahrzeug ohne die entsprechende Softwarefreigabe auf öffentlichen Straßen nicht mehr nutzbar.

Hinzu kommen Einschränkungen bei der Verwendung des Fahrzeugs. Obwohl Musk bei der ursprünglichen Vorstellung des Cybercab im Jahr 2024 in Aussicht gestellt hatte, dass Privatbesitzer ihre Fahrzeuge in Teslas Robotaxi-Netzwerk einbringen und damit Einnahmen erzielen könnten, schließen die aktuellen Vertragsbedingungen eine kommerzielle Nutzung ausdrücklich aus. Weder die Teilnahme am Tesla-eigenen Robotaxi-Dienst noch eine Nutzung über andere Fahrdienstplattformen ist damit gestattet.

Tesla hatte zuletzt das zweite Quartal 2027 als möglichen Zeitpunkt für eine Einbindung von Kundenfahrzeugen in das Robotaxi-Netzwerk genannt. Ob und unter welchen Voraussetzungen diese Möglichkeit künftig auch für privat erworbene Cybercabs bestehen wird, ist bislang nicht geklärt.

Regulatorische Hürden und offene Fragen zur Zulassung

Unabhängig von den finanziellen und vertraglichen Bedingungen bestehen weiterhin regulatorische Unsicherheiten. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA untersucht derzeit, auf welcher Grundlage Tesla das Cybercab ohne klassische Bedienelemente und Außenspiegel für den Straßenverkehr zugelassen bzw. dessen Konformität mit den geltenden Sicherheitsvorschriften bestätigt hat. Tesla hatte dazu im Oktober eine Stellungnahme eingereicht, deren Inhalt vertraulich bleiben soll. Eine abschließende Entscheidung der Behörde steht noch aus.

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Darüber hinaus sind Fragen zur Versicherung und zur Haftungsverteilung zwischen Fahrzeughalter und Hersteller bei Unfällen im autonomen Fahrbetrieb weiterhin offen. Tesla nimmt somit bereits Anzahlungen für Privatfahrzeuge entgegen, deren uneingeschränkte rechtliche Zulässigkeit für den öffentlichen Straßenverkehr noch nicht abschließend geklärt ist.

Cybercab bereits in Betrieb

Mit Austin, Dallas, Fort Worth, Houston, Miami, Orlando, San Antonio und Tampa können die autonomen Cybercabs bereits in einigen Städten ausprobiert werden. In Kürze folgen sollen Las Vegas, Phoenix und Jacksonville.

In den USA gehören vor allem Waymo, Zoox und WeRide zur Konkurrenz bei den autonomen Fahrdiensten.