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Auch in diesem Jahr gibt es rund um den Black Friday wieder zahlreiche Rabattaktionen. Auch AFERIY ist in diesem Jahr dabei. Im Mittelpunkt steht die P310, eine Powerstation mit 3.840 Wh LiFePO4-Speicher und einer Dauerleistung von 3.600 W . Sie kann als Notstromreserve für Router und NAS dienen, im Gartenhaus Werkzeug versorgen oder im Wohnmobil für autarke Tage sorgen. Gerade bei Geräten dieser Größenordnung machen Rabatte schnell einen dreistelligen Betrag aus. In diesem Fall jedoch befinden sich die reduzierten Preise sogar im vierstelligen Bereich und das macht den Black Friday zum guten Zeitpunkt für die Anschaffung.

AFERIY bietet die P310 in drei Varianten an. Die Powerstation gibt es einzeln, als Solargenerator mit einem, zwei oder vier flexiblen 400-W-Modulen und mit dem passenden Erweiterungsakku P310-B. Mit diesem lässt sich die Kapazität auf bis zu 11.520 Wh ausbauen. Ob du nur eine zuverlässige Reserve für den nächsten Stromausfall suchst oder dich mit Solarstrom weitgehend unabhängig machen willst: Wir stellen alle drei Produkte im Detail vor.

AFERIY P310 – Powerstation

Mit der P310 zielt AFERIY auf Nutzer, denen eine handliche Camping-Powerstation nicht mehr reicht. Im Gehäuse stecken 3.840 Wh an Akku-Kapazität auf Basis von LiFePO4-Zellen mit 48-Volt-Architektur. Laut Hersteller übersteht der Akku mehr als 4.000 Ladezyklen, bevor die Restkapazität auf 80 % sinkt. Die drei Schuko-Steckdosen liefern zusammen 3.600 W Dauerleistung mit reiner Sinuswelle. Damit laufen auch Kühlschrank, Kreissäge oder Wasserkocher problemlos. Insgesamt gibt es 13 Ausgänge: Neben AC sind das ein USB-C-Port mit 100 W, drei weitere USB-C- und zwei USB-A-Anschlüsse, eine Kfz-Buchse, zwei DC5521-Buchsen und ein XT60-Ausgang.

Am Netz wird der Akku mit bis zu 2.200 W wieder aufgeladen und ist dann in rund zwei Stunden voll einsatzbereit. Über den XT90-Eingang verarbeitet die AFERIY P310 bis zu 2.000 W an Solarleistung bei 12 bis 160 V. Interessant für den Heimeinsatz ist die USV-Funktion: Bei einem Stromausfall schaltet sie in unter 10 ms auf Akkubetrieb um, sodass Router, NAS oder PC also ohne Unterbrechung weiterlaufen können. Überwacht und gesteuert wird die Powerstation per App "BrightEMS" über Bluetooth oder 2,4-GHz-WLAN. Leicht ist sie mit 42 kg allerdings nicht. Aus diesem Grund wurden Rollen und ein ausziehbarer Griff integriert, die das Handling unterwegs deutlich erleichtern. Wer mehr Reserve braucht, kann mit dem Erweiterungsakku P310-B auf bis zu 11.520 Wh aufstocken. AFERIY gibt sieben Jahre Garantie auf die P310-Powerstation.

Im Aktionszeitraum zum diesjährigen Black Friday gibt es die P310-Powerstation einzeln für 1.395 Euro anstatt 2.999 Euro. Mit dem dauerhaft gültigen Promotion-Code "P310HWLUXX" werden weitere 12 Euro abgezogen, sodass der Preis dann bei 1.383 Euro liegt. Gespart werden können in Summe somit satte 1.616 Euro.

AFERIY P310 Solargenerator

Der Solargenerator bündelt die P310 mit flexiblen Solarmodulen vom Typ S400A1, was ein komplettes autarkes Stromsystem ergibt. Je nach Bedarf liefert AFERIY ein, zwei oder vier Module mit jeweils 400 W an Ladeleistung mit. Im Zentrum steht dieselbe Powerstation: 3.840 Wh LiFePO4-Speicher, 3.600 W Dauerleistung an drei Schuko-Dosen und insgesamt 13 Ausgänge. Damit eignet sich das Set für Gartenhaus, Wohnmobil oder Baustelle, aber auch als Notstromlösung für Stromausfälle im eigenen Haus.

Der Solareingang verarbeitet bis zu 2.000 W bei maximal 160 V. Mit vier Modulen in Reihe lässt sich der Speicher an einem sonnigen Tag also zügig füllen. AFERIY empfiehlt ausdrücklich die Reihenschaltung, denn bei Parallelschaltung und niedriger Spannung begrenzt die Station den Strom, und die nutzbare Leistung bricht auf rund 250 W ein. Wer Netz und Solar kombiniert, verkürzt die Ladezeit laut Hersteller auf gut eine Stunde. Die USV-Funktion mit unter 10 ms Umschaltzeit, die App-Steuerung und die Erweiterbarkeit auf bis zu 11.520 Wh bleiben erhalten. Das Set wächst also mit, wenn der Energiebedarf steigt.

Den Solargenerator mit einem Solar-Panel kostet zum Black Friday 1.799 Euro anstatt 3.668 Euro. Mit zwei Solar-Panels sind es 2.124 Euro anstatt 4.337 Euro und wer gleich mit vier Solar-Panels voll einsteigen möchte, bekommt das Set für gerade einmal 3.059 Euro und spart gegenüber der UVP von 5.675 Euro mal eben 2.616 Euro. Durch den Zusatz-Code "P310PVHWLUXX" kann weiter gespart werden.

AFERIY P310-B – Erweiterungsakku

Der P310-B ist das Gegenstück zur P310-Powerstation und verdoppelt deren Speicher mit einem einzigen Kabel. Er bringt ebenfalls 3.840 Wh in LiFePO4-Technik mit 48 V Nennspannung mit und ist für über 4.000 Lade-zyklen bei 80 % Restkapazität ausgelegt. Mit einem Zusatz-Akku wächst das System auf 7.680 Wh, mit gleich zwei Stück sogar bis auf 11.520 Wh. Das reicht aus, um einen Haushalt mit den wichtigsten Verbrauchern über einen längeren Ausfall zu bringen oder ein Off-Grid-Projekt mehrere Tage zu versorgen. Das Master-Slave-Parallelkabel liegt bei und das Gehäuse hat dieselben Maße wie die Hauptstation, sodass sich beide sauber stapeln lassen.

Der P310-B ist allerdings kein bloßer Zusatzakku. Er hat einen eigenen MPPT-Solareingang mit bis zu 200 W sowie USB-C mit 100 W, USB-A mit Quick Charge und eine KFZ-Buchse. Smartphone, Notebook oder Kühlbox lassen sich also auch direkt am Akku betreiben. Schuko-Steckdosen fehlen jedoch und AFERIY positioniert ihn klar als reine Erweiterung: Seine volle Leistung entfaltet er nur zusammen mit der P310-Powerstation selbst. Mit 36,5 kg ist der Erweiterungsakku dafür etwas leichter als die Hauptstation. Auch in diesem Fall gibt der Hersteller sieben Jahre Garantie.

Von den eigentlichen 2.499 Euro müssen zum Black Friday nur noch 1.159 Euro investiert werden. Mit dem Zusatz-Code "P310BHWLUXX" reduziert sich der Preis um weitere 15 Euro auf 1.179 Euro.

Bis zu 4.218 Euro Rabatt zum Black Friday

Am deutlichsten fällt der Rabatt bei der P310 selbst aus. AFERIY setzt die Powerstation mit 3.840 Wh und 3.600 W von 2.999 Euro UVP auf 1.395 Euro herunter. Das ist mehr als die Hälfte unter dem Listenpreis, und eine Kilowattstunde LiFePO4-Speicher kostet damit nur rund 363 Euro. Wer gleich mehr Kapazität will, greift zum Set mit einem Erweiterungsakku P310-B. Für 2.384 Euro gibt es dann 7.680 Wh, das ist rund 200 Euro günstiger als beide Geräte einzeln. Der P310-B kostet separat 1.194 Euro. Das große Paket mit zwei Erweiterungsakkus und insgesamt 11.520 Wh liegt bei 3.779 Euro. Damit sinkt der Preis pro Kilowattstunde auf knapp 330 Euro.

Wer sich mithilfe der Sonnenenergie unabhängig machen möchte, bekommt den Solargenerator als Komplettpaket. Mit einem flexiblen 400-W-Modul kostet die P310 1.799 Euro, mit zwei Modulen 2.199 Euro. Das größte Set mit vier Modulen und insgesamt 1.600 W Solarleistung schlägt mit 3.059 Euro zu Buche. Damit nutzt man den 2.000-W-Solareingang der Powerstation nahezu voll aus. Der Versand innerhalb Deutschlands ist kostenlos, und für unentschlossene Käufer gibt es eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie.

Die Angebotspreise der AFERIY-Produkte in der Übersicht Produkt Preis vorher Aktionspreis (inkl. Rabattcode) Rabatt-Höhe Link AFERIY P310 Powerstation 2.999 Euro 1.383 Euro (mit Code: P310HWLUXX) 1.616 Euro (12 Euro durch Code) AFERIY-Shop AFERIY P310 Powerstation +

1x P310-B 5.498 Euro 2.349 Euro 3.149 Euro AFERIY-Shop AFERIY P310 Powerstation +

2x P310-B 7.997 Euro 3.779 Euro 4.218 Euro AFERIY-Shop AFERIY P310 Solargenerator + 1 Panel 3.668 Euro 1.799 Euro (mit Code: P310PVHWLUXX) 1.869 Euro AFERIY-Shop AFERIY P310 Solargenerator + 2 Panel 4.337 Euro 2.124 Euro 2.213 Euro AFERIY-Shop AFERIY P310 Solargenerator + 4 Panel 5.675 Euro 3.059 Euro 2.616 Euro AFERIY-Shop AFERIY P310-B Erweiterungsakku 2.499 Euro 1.159 Euro (mit Code: P310BHWLUXX) 1.320 Euro (15 Euro durch Code) AFERIY-Shop

Im Set gibt es außerdem die P310-Powerstation mit einem P310-B-Erweiterungsakku oder gleich zwei P310-B-Erweiterungsakkus. Die reduzierten Preise belaufen sich in diesem Fall auf 2.349 Euro respektive 3.779 Euro anstatt 5.498 und 7.997 Euro.

Abseits davon gelten im gesamten AFERIY-Shop exklusive Angebote und Mitgliedervorteile:

Rabatte ab einem bestimmten Bestellwert: Automatischer Rabatt, kein Gutscheincode erforderlich.

Gratisgeschenke ab einem bestimmten Bestellwert: etwa kostenlose Solarmodule, Nano100-Powerbanks, Transportwagen, Reiserucksäcke und vieles mehr.

Kostenlose Zugaben beim Kauf: Unter anderem ein Kfz-Ladekabel und ein Solarmodul-Verlängerungskabel beim Kauf eines Solarmodul-Sets sowie Aufbewahrungstaschen, Staubschutzabdeckungen und Datenkabel.

Exklusiver 60-Tage-Preisschutz: Bei Preisänderungen während Aktionszeiträumen innerhalb von 60 Tagen nach dem Kauf bieten wir eine entsprechende Preisanpassung an.

Mehrfach Punkte sammeln: Gesammelte Punkte können gegen Rabattgutscheine und exklusive Markengeschenke eingelöst werden.

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