Werbung

SpaceX hat mit dem Starlink Mini 2 eine neue Generation seines kompakten Satelliteninternet-Terminals vorgestellt. Die wichtigste Neuerung dabei ist ein integrierter, austauschbarer Akku, mit dem sich das Gerät erstmals auch ohne zusätzliche Stromversorgung betreiben lässt. Darüber hinaus hat der Hersteller das Gehäuse überarbeitet, die WLAN-Technik modernisiert und einen USB-C-Anschluss integriert. Die ersten Vorbestellungen sind bereits möglich, allerdings zunächst ausschließlich für ausgewählte Kunden in den Vereinigten Staaten.

Das Starlink Mini 2 richtet sich weiterhin vor allem an Anwender, die abseits einer festen Internetinfrastruktur eine Breitbandverbindung benötigen. Dazu zählen beispielsweise Reisende, Camper oder Nutzer in abgelegenen Regionen. Neben Antenne und WLAN-Router in einem gemeinsamen Gehäuse, kommt beim neuen Modell nun auch die Stromversorgung hinzu, sodass für den mobilen Einsatz grundsätzlich keine weiteren Geräte erforderlich sind.

Der abnehmbare Lithium-Akku verfügt über eine Kapazität von 71 Wh und soll laut SpaceX eine Betriebsdauer von bis zu 4,5 Stunden ermöglichen. Er wird über einen Schnellverschluss an der Rückseite des Terminals befestigt und lässt sich ohne Werkzeug austauschen. SpaceX sieht außerdem die Möglichkeit vor, den Akku während des laufenden Betriebs zu wechseln. Die dafür vorgesehene Konstruktion soll Unterbrechungen der Internetverbindung beim Austausch möglichst vermeiden.

Alternativ lässt sich das gesamte Terminal direkt über eine geeignete USB-C-Stromquelle betreiben. Dadurch kann etwa ein entsprechendes USB-C-Netzteil oder eine ausreichend leistungsfähige Powerbank verwendet werden. Der Akku lässt sich zudem auch als externe Stromquelle für andere Geräte nutzen. Über den USB-C-Anschluss kann er bis zu 60 Watt bereitstellen, womit sich unter anderem Smartphones oder kompatible Notebooks laden lassen.

Das Starlink Mini 2 misst 314 × 263 × 23,1 mm und fällt damit etwas größer aus als sein Vorgänger. Gleichzeitig wurde die Bauhöhe deutlich reduziert. Während SpaceX für das erste Mini eine Dicke von 38,5 Millimetern angibt, ist das neue Modell nur noch 23,1 mm hoch. Trotz des flacheren Gehäuses ist die neue Generation mit etwa 1,6 kg schwerer geworden, was dem Akku geschuldet ist.

Eine weitere Änderung betrifft den integrierten WLAN-Router. Während das ursprüngliche Starlink Mini noch WLAN 5 unterstützt, verwendet die zweite Generation den Standard Wi-Fi 6. Dieser bietet unter anderem eine effizientere Verwaltung mehrerer gleichzeitig verbundener Geräte und kann unter geeigneten Bedingungen auch höhere lokale Datenübertragungsraten ermöglichen. SpaceX selbst beziffert die WLAN-Abdeckung dabei auf bis zu 167 Quadratmeter.

Beim Vertrieb verfolgt SpaceX zunächst ein limitiertes Einladungsverfahren. Ausgewählte Kunden in den USA können das Starlink Mini 2 vorbestellen. Nach Angaben des Unternehmens sollen später aber weitere Interessenten und zusätzliche Länder folgen. Einen konkreten Termin für den regulären Verkaufsstart in Deutschland oder anderen europäischen Märkten gibt es bislang nicht.

Auch die Preisgestaltung ist noch nicht abschließend geklärt. Von Nutzern veröffentlichte Screenshots entsprechender Bestelleinladungen nennen zwar einen Preis von 999 Dollar, abschließend gesichert ist der Preis aber noch nicht. Eine allgemeingültige öffentliche Preisangabe für das neue Terminal liegt bislang jedenfalls nicht vor.