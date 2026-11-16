Werbung

Advertorial / Anzeige

Der Black Friday steht vor der Tür, und wie jedes Jahr laufen viele Aktionen schon in den Tagen davor an und gehen bis zum Cyber Monday weiter. Für alle, die schon länger mit dem Streamen oder Aufnehmen ihres Gameplays liebäugeln, ist das ein guter Zeitpunkt zum Einstieg. Das gilt auch für alle, deren alte Capture-Karte mit der PS5 Pro, der Xbox Series X oder einem schnellen Gaming-Monitor nicht mehr mithält. Da lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Angebote bei AVerMedia.

Besonders vier externe Modelle von AVerMedia stehen im Vordergrund, die zusammen fast die ganze Preisspanne abdecken. Die StreamLine MINI+ ist der günstige Einstieg für Konsolenspieler. Mit der Live Gamer EXTREME 3 und der Live Gamer ULTRA S geht es in die Mittelklasse, und die Live Gamer ULTRA 2.1 mit HDMI 2.1 ist das Topmodell für Enthusiasten. Wer sich entscheiden muss, sollte vor allem auf drei Dinge achten: In welcher Auflösung die Karte aufnimmt, welche Bildraten sie an den Monitor durchreicht und welche USB-Schnittstelle der eigene Rechner mitbringt. Gerade beim dritten Punkt lauern Fallstricke, die man vor dem Kauf kennen sollte.

AVerMedia Live Gamer ULTRA 2.1 (GC553G2)

Die Live Gamer ULTRA 2.1 ist derzeit das Topmodell unter AVerMedias externen Capture-Karten und auf aktuelle Konsolen und schnelle PC-Monitore ausgelegt. Ein- und Ausgang sind als HDMI 2.1 ausgeführt. Damit leitet die Karte bis zu 2160p mit 144 Hz, 1440p mit 240 Hz oder 1080p mit 360 Hz an den Monitor weiter, und zwar jeweils mit HDR und VRR. Ultrawide-Spieler werden ebenfalls berücksichtigt, denn 3.440 x 1.440 und 2.560 x 1.080 sind offiziell vorgesehen. Unter Windows nimmt die Karte bis zu 4K mit 144 FPS auf. Bei dieser Bildrate arbeitet sie allerdings mit MJPEG. HDR10-Aufnahmen gibt es nur unter Windows, am Mac ist bei 2160p60 Schluss.

Damit die Bandbreite reicht, hängt die Karte per USB 3.2 Gen2 Typ C mit 10 Gbit/s am Rechner. Der Streaming-PC muss diesen Standard also auch wirklich unterstützen. Bei der Ausstattung hat AVerMedia mitgedacht: Es gibt je einen 3,5-mm-Anschluss für Headset und Gamepad-Audio, einen integrierten Party-Chat ohne Zusatzkabel und 5.1-Aufnahme unter Windows. Die RGB-Beleuchtung lässt sich über Windows 11 Dynamic Lighting steuern. Ein HDMI-2.1-Kabel und ein passendes USB-C-Kabel liegen bei. Von Monitoren mit DSC rät der Hersteller hingegen ab.

Zum Black Friday 2026 ist der AVerMedia Live Gamer ULTRA 2.1 bereits zu einem Preis von 179,99 Euro verfügbar, was einer Ersparnis von 50 Euro entspricht.

AVerMedia Live Gamer ULTRA S (GC553Pro)

Die Live Gamer ULTRA S ist die vernünftige Mittelklasse-Option für alle, die kein HDMI 2.1 brauchen, auf 4K60 aber nicht verzichten möchten. Über HDMI 2.0 gibt sie 2160p60, 1440p144 oder 1080p240 mit HDR und VRR an den Monitor weiter. In denselben Stufen nimmt sie auch auf. HDR-Aufnahmen sind auf 1440p30 und 1080p60 begrenzt. Mit VRR aufzeichnen kann die Karte ebenfalls, bis 1080p240 oder 1440p60, allerdings nur mit AVerMedias Streaming Center.

Angebunden wird die Karte über USB 3.2 Gen1 Typ C mit 5 Gbit/s, also an praktisch jedem halbwegs aktuellen Rechner. Das Gehäuse besteht zu 60 % aus recyceltem Kunststoff und ist in Schwarz und Weiß erhältlich. Laut AVerMedia braucht die Karte nur 2,7 W, gegenüber 5,75 W beim Vorgänger GC553. Ultrawide-Auflösungen und 5.1-Audio unter Windows werden unterstützt. Wer am Mac arbeitet, muss auf HDR und RGB24 verzichten. Vor dem Kauf sollte man allerdings wissen, dass die Karte keine HDCP-geschützten Signale verarbeitet, sofern das wichtig sein sollte.

Auch bei diesem Modell können zum Black Friday 2026 50 Euro gespart werden, denn der Preis liegt nur noch bei 109,99 Euro.

AVerMedia Live Gamer EXTREME 3 (GC551G2)

Für den soliden Einstieg in die 4K-Klasse ist die Live Gamer EXTREME 3 gedacht, der sich an Streamer richtet, denen 1080p60 als Aufnahmequalität genügt, die aber selbst mit hoher Auflösung spielen wollen. Über HDMI 2.0 reicht sie bis zu 2160p60, 1440p120 oder 1080p240 an den Monitor durch. VRR klappt bis 1440p120 und 1080p120. Aufgenommen wird mit maximal 2160p30, 1440p60 oder 1080p60. Die Karte arbeitet per Plug & Play als UVC-Gerät über USB 3.2 Gen1 Typ C. Treiber sind also nicht nötig und sie läuft auch mit OBS und ähnlicher Software ohne Probleme.

Praktisch für fortgeschrittene Setups sind der Line-In und der Line-Out mittels 3,5 mm Klinke. Damit lässt sich die Karte direkt in ein Mischpult einbinden. Über die Software-Updates der letzten Monate hat AVerMedia einiges nachgereicht: Das Streaming Center beherrscht inzwischen AV1 und HEVC für HDR-Streams, das Hochformat 9:16 für Shorts und Reels sowie Multistreaming auf mehrere Plattformen gleichzeitig.

Mit 85 g und flachem Gehäuse passt die Karte gut in jede Tasche. HDCP-geschützte Inhalte bleiben aber auch hier außen vor.

Auch hier kann kräftig gespart werden, denn aktuell gibt es die AVerMedia Live Gamer EXTREME 3 für 109,99 Euro, was einem Rabatt von 30 Euro entspricht.

AVerMedia StreamLine MINI+ (GC311G2)

AVerMedias StreamLine MINI+ ist das Einstiegsmodell und für alle gedacht, die zum ersten Mal Konsolen-Gameplay aufnehmen oder streamen wollen. Gespielt wird trotzdem in voller Qualität: Per HDMI 2.0 gibt die Karte bis zu 4K60, 1440p144 oder 1080p240 jeweils mit HDR an den Monitor oder Fernseher weiter. Aufgenommen und gestreamt wird dagegen mit maximal 1080p60. Das reicht für Twitch und YouTube in den meisten Fällen völlig aus.

Angeschlossen wird die StreamLine MINI+ über USB-C. Neben Windows-PCs und Macs funktioniert die Capture-Card auch mit dem iPad unter iPadOS 17 oder neuer. Damit wird die Karte auch für mobile Setups interessant. AVerMedia nennt ausdrücklich die Kompatibilität mit PS5 Pro, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2, außerdem lassen sich Kameras anschließen. Über das Streaming Center geht man nach dem Login mit einem Klick gleichzeitig auf mehreren Plattformen live. Das Gehäuse wiegt 85 g und besteht zu 60 % aus recyceltem Kunststoff.

Gerade einmal 69,99 Euro müssen aktuell investiert werden, die Einstiegsschwelle liegt zum Black Friday 2026 also wirklich tief.

Bis zu 50 Euro Rabatt zum Black Friday

Sowohl für die Live Gamer Ultra 2.1 als auch für die Live Gamer Ultra S gewährt AVerMedia einen Rabatt von 50 Euro. Anstatt 229,99 Euro und 159,99 Euro sind es zum Black Friday nun 179,99 Euro respektive 109,99 Euro. Doch auch die kleineren Modelle in Form der Live Gamer Extreme 3 und Streamline Mini+ gibt es vergünstigt im Angebot. Für die Live Gamer Extreme 3 werden 30 Euro abgezogen und somit korrigiert sich der Preis von 139,99 auf 109,99 Euro. Und selbst die Streamline Mini+ kostet anstatt 94,99 Euro nun 69,99 Euro und entspricht einem Rabatt von 25 Euro.

Die Angebotspreise gelten vom 16. bis zum 26. November.

Die Angebotspreise der AVerMedia-Capture-Produkte in der Übersicht Produkt Beschreibung Preis vorher Aktionspreis Rabatt-Höhe Link Live Gamer Ultra 2.1

(GC553G2) HDMI 2.1 external card with 4K144 HDR/VRR passthrough, capture up to 4K144 (Windows) / 4K60 (macOS), ultrawide support, 5.1 surround sound, RGB customization, and party chat. 229,99 Euro 179,99 Euro 50 Euro Amazon Live Gamer Ultra S

(GC553Pro) HDMI 2.0 card with up to 4K60 capture, HDR/VRR passthrough + capture, VRR recording via AVerMedia software, 5.1 surround sound, and ultrawide support. 159,99 Euro 109,99 Euro 50 Euro Amazon Live Gamer Extreme 3

(GC551G2) HDMI 2.0 card with up to 4K30 capture, 4K60 HDR/ 1080p240 VRR passthrough and line-in and line-out ports. 139,99 Euro 109,99 Euro 30 Euro Amazon Streamline MINI+

(GC311G2) HDMI 2.0 card with up to 1080p60 capture, 4K60/1080p240 HDR passthrough and ultrawide input (passthrough). 94,99 Euro 69,99 Euro 25 Euro Amazon

Advertorial / Anzeige