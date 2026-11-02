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Die bereits zur IFA 2025 vorgestellte smarte Steckdose FRITZ!Smart Energy 201 ist ab sofort erhältlich. Mit der FRITZ!Smart Energy 201 erweitert FRITZ! sein Smart-Home-Portfolio um eine neue schaltbare Steckdose für den Innenbereich. Das Modell ermöglicht neben dem Ein- und Ausschalten angeschlossener Geräte auch die Messung und Aufzeichnung des Stromverbrauchs. Im Vergleich zu den bisherigen Lösungen setzt der Hersteller auf eine kompaktere Bauweise mit nur noch einer kombinierten Taste und Status-LED. Das überarbeitete Relais ist für eine maximale Schaltleistung von 3.680 W bei 16 A ausgelegt. Den Eigenverbrauch gibt FRITZ! mit weniger als 0,2 W an.

Die FRITZ!Smart Energy 201 erfasst den Stromverbrauch angeschlossener Geräte und stellt die Messwerte über die FRITZ!App Smart Home dar. Neben dem aktuellen Verbrauch können Nutzer auch historische Verbrauchsdaten einsehen. Über den kostenlosen Dienst MyFRITZ!Net lassen sich zudem die Messwerte mehrerer FRITZ!Smart-Energy-Steckdosen miteinander vergleichen. Damit können beispielsweise Geräte mit einem hohen Energiebedarf oder einem vergleichsweise hohen Standby-Verbrauch identifiziert werden.

Neben der manuellen Steuerung unterstützt die Steckdose verschiedene Automatisierungsmöglichkeiten. Angeschlossene Geräte lassen sich anhand festgelegter Zeitpläne oder abhängig vom gemessenen Stromverbrauch ein- und ausschalten. Auch eine Anwesenheitssimulation durch zufällige Schaltvorgänge ist möglich. Hinzu kommt eine Geofencing-Funktion, bei der definierte geografische Zonen in der FRITZ!App Smart Home als Auslöser dienen. Beim Betreten oder Verlassen einer solchen Zone können angeschlossene Geräte automatisch geschaltet werden.

Die Kommunikation zwischen der FRITZ!Smart Energy 201 und dem Heimnetzwerk erfolgt über eine verschlüsselte DECT-Verbindung. Die Einrichtung und Verwaltung sind über eine kompatible FRITZ!Box sowie die FRITZ!App Smart Home möglich. Anschließend lässt sich die Steckdose über Smartphones, Tablets oder einen PC steuern. Auch ein Fernzugriff außerhalb des eigenen Netzwerks wird unterstützt.

Über die Matter-Bridge-Funktion der FRITZ!Box 5690 Pro oder des FRITZ!Smart Gateways kann die Steckdose zudem in andere Smart-Home-Systeme eingebunden werden. Damit ist auch eine Steuerung über kompatible Matter-Controller möglich, darunter entsprechende Lösungen von Apple, Google und Amazon. Eine direkte Matter-Anbindung bietet die Steckdose hingegen nicht, da sie selbst weiterhin über DECT kommuniziert.

FRITZ! kündigt für seine Smart-Home-Produkte weiterhin regelmäßige Software-Updates an, die sowohl neue Funktionen als auch Sicherheitsverbesserungen umfassen sollen. Dazu hatten wir heute bereits eine News, welche sich mit der Produktunterstützung bei FRITZ! beschäftigt.

Die FRITZ!Smart Energy 201 ist ab sofort im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 49 Euro.