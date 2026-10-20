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Werbung auf dem Startbildschirm, vorinstallierte Anwendungen und Funktionen zur Erfassung des Nutzungsverhaltens gehören bei vielen Smart-TVs inzwischen zur Standardausstattung. Einige Nutzer versuchen nun aber, diese Bestandteile mithilfe von KI-Agenten zu entfernen und ihre Fernseher auf grundlegende Funktionen zu reduzieren. Wie TechCrunch berichtet, verbreiten sich derzeit mehrere Open-Source-Projekte, die KI-gestützte Programmierwerkzeuge zur Anpassung der Gerätesoftware einsetzen.

Eines dieser Projekte trägt den Namen cleanyourtv und stammt vom Entwickler Gathin T. Ausgangspunkt für sein Projekt war wohl der Fernseher seiner Eltern, auf dem beim Startbildschirm Werbung erschien, noch bevor sich eine Streaming-App öffnen ließ. Der Entwickler nannte daraufhin dem KI-Werkzeug Claude Code die Modellbezeichnung des Geräts und ließ es nach einer Möglichkeit suchen, die Benutzeroberfläche anzupassen.

Der KI-Agent fand den Fernseher anschließend über das lokale WLAN, deaktivierte 25 vorinstallierte Softwarepakete und erstellte einen alternativen Startbildschirm. Dieser orientiert sich optisch wohl an der Oberfläche von Apple TV und zeigt hauptsächlich nur die installierten Anwendungen an. Die vom Hersteller eingeblendeten Werbeflächen verschwanden so zumindest aus der Startansicht.

Gathin T. veröffentlichte seine Vorgehensweise anschließend auf GitHub und stellte die benötigten Anweisungen für andere Nutzer bereit. Das Projekt richtet sich dabei vor allem an Fernseher mit Android TV oder Google TV. Die Anpassungen erfolgen über eine Netzwerkverbindung, ohne dass die Nutzer Root-Rechte erlangen oder das Gerät per Kabel mit einem Computer verbinden müssen. Anstelle einer vollständigen Deinstallation werden unerwünschte Softwarepakete einfach deaktiviert. Dadurch sollen sich die Änderungen bei Bedarf auch wieder rückgängig machen lassen.

Neben Werbeeinblendungen stehen dabei auch Funktionen zur Erfassung des Fernsehverhaltens im Mittelpunkt. Viele Smart-TVs verwenden sogenannte Automatic Content Recognition (ACR). Mit der Technik lässt sich personalisierte Werbung durch die Auswertung von Sehgewohnheiten erstellen. Cleanyourtv kann auch diese Tracking-Dienste deaktivieren. Allerdings kommt es hier maßgeblich auf die jeweiligen Gerätesoftware an. So ist nicht garantiert, dass sämtliche Formen der Datenerfassung auf jedem Gerät unterbunden werden können.