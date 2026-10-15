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Microsoft hat den Xbox Nano Controller vorgestellt. Dabei soll es sich um einen besonders kleinen und leichten Gamecontroller handeln. Das neue Modell richtet sich vor allem an jüngere Spieler, Menschen mit kleineren Händen und alle, die unterwegs spielen möchten. Der Controller soll ab November 2026 erhältlich sein und kostet 49,99 Euro.

Der Xbox Nano Controller ist rund 12,7 cm lang und wiegt lediglich rund 99 g. Damit ist er laut Microsoft der bisher kleinste Controller des Unternehmens und fällt leichter sowie kürzer aus als die meisten modernen Smartphones. Trotz seiner kompakten Abmessungen bietet er 18 Tasten zur Eingabe und orientiert sich beim Layout an den gängigen Xbox-Controllern.

Zur Ausstattung gehören ein wiederaufladbarer Akku und eine programmierbare Action-Taste. Diese lässt sich beispielsweise für Screenshots, Spielaufzeichnungen oder andere häufig genutzte Funktionen konfigurieren. Durch Xbox Wireless und Bluetooth kann der Controller mit einer Reihe kompatibler Geräte verbunden werden. Durch seine geringe Größe soll sich der Xbox Nano Controller besonders für Reisen und Besuche bei Freunden eignen.

Der Xbox Nano Controller kann ab sofort für 49,99 Euro über den offiziellen Shop vorbestellt werden. Die Markteinführung ist für November 2026 geplant. Zum Start arbeitet Microsoft außerdem mit Samsung und Meta zusammen. In den USA sollen ausgewählte Samsung-Fernseher während des Weihnachtsgeschäfts zusammen mit einem Xbox Nano Controller und zwei Monaten Game Pass Ultimate für Neukunden angeboten werden. Über den Gaming Hub kompatibler Samsung-Fernseher können Spieler die Xbox-App nutzen und unterstützte Spiele per Cloud-Gaming spielen. Ein ähnliches Angebot ist gemeinsam mit Meta geplant. Dort sollen Kunden beim Kauf einer Meta Quest zu Weihnachten ebenfalls einen Xbox Nano Controller und zwei Monate Game Pass Ultimate für Neukunden erhalten. Die Aktion ist aber noch in Planung.