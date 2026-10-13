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Heute hat Apple mit HomeView eine völlig neue Produktkategorie für sich eröffnet, auch wenn die Homepods sowie der AppleTV als Home-Zentrale bereits eine kleine Rolle gespielt haben. HomeView soll mit Smart-Home-Zentrale in Apples Geräte-Ökosystem werden.

Ausgestattet ist das Gerät mit einem 7 Zoll großen Display sowie einem Lautsprecher. Per Touch oder Siri AI erfolgt die Kommunikation mit dem HomeView. Durch die Einbindung in das Ökosystem sollen auch komplexe Fragen und Zusammenhänge beantwortet sowie ein persönlicher Kontext einbezogen werden können. In der EU wird Apple den HomeView aber zunächst nicht anbieten. Genau wie unter iOS verhindert Siri AI den Einsatz hierzulande.

Der 299 US-Dollar teure HomeView kann ab dem 13. November vorbestellt werden und wird auf seinem eigenen Fuß aufgestellt oder an die Wand gehängt. Ob mit oder ohne Fuß: Der Preis ist immer identisch. Mit Standfuß stehen die Farben Silber, Polarstern, Rose Pink und Space Grau zur Verfügung. Rein auf die Wandmontage beschränkt sich die Auswahl auf Silber und Space Grau. Zwischen Standfuß und der Display-Einheit kommt ein Edelstahl­scharnier zum Einsatz.

Das Retina-Display mit unbekannter Auflösung kann mit einer Helligkeit zwischen 0,3 cd/m² und 500 cd/m² betrieben werden. Damit soll der Einsatz sowohl im Schlafzimmer als auch in der taghell erleuchteten Küche oder dem Wohnzimmer möglich sein. Die Diagonale beläuft sich auf 7 Zoll.

Als Anwendungsbereiche nennt Apple die Musikwiedergabe, Videotelefonie über FaceTime, Nachrichtenkommunikation, Smart-Home-Überwachung und die Sprachsteuerung. HomeView passt die Darstellung an den Abstand des Nutzers an: Aus größerer Entfernung werden reduzierte Informationen angezeigt, während aus der Nähe zusätzliche Details sichtbar werden.

Dabei unterscheidet der HomeView zwischen bis zu sechs Personen, die über die Stimme erkannt werden. Jeder Nutzer erhält einen individuell gestalteten Home-Bildschirm mit eigenen Apps und Widgets. Gleichzeitig soll sichergestellt werden, dass persönliche Inhalte vor dem Zugriff anderer Nutzer geschützt bleiben.

Für den Home-Bildschirm stehen verschiedene Zifferblätter zur Verfügung, die wichtige Informationen auf einen Blick darstellen. In der Fotoansicht lassen sich Porträtaufnahmen mit Tiefeneffekten anzeigen. Zudem kann ein geteiltes Fotoalbum als digitaler Bilderrahmen genutzt werden. Die Flow-Ansicht reagiert dynamisch auf die Anwesenheit und Bewegungen von Personen, während animierte Snoopy-Zifferblätter unter anderem die Tageszeit, das aktuelle Wetter und Sportereignisse aufgreifen.

Das Audiosystem besteht aus zwei Breitbandtreibern im Display, einem nach unten gerichteten Tieftöner sowie zwei passiven Tieftönern mit Kräfteausgleich in der Basis. Es unterstützt 3D-Audio und nutzt Computational Audio mit Apple-Chips und Echtzeitsensoren zur dynamischen Anpassung von Lautstärke und Basswiedergabe. Beim Wandmodell ist die Klangverarbeitung auf die Montageposition abgestimmt.

Neue und kompatible Smart-Home-Komponenten hat Apple auch gleich mitgebracht. Dazu hat man mit LG und Schneider Electric zusammengearbeitet. Das Angebot beschränkt sich aber vorerst auf die USA und verschiedene Thermostate und ein Türschloss.