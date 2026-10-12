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In Zusammenarbeit mit Cougar suchen wir drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einem brandaktuellen Gaming-Stuhl des Herstellers ausführlich Probesitzen und anschließend einen ausführlichen Erfahrungsbericht darüber in unserem Forum veröffentlichen möchten. Als Dank für die Mühen darf das Testpaket am Ende natürlich wieder behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür von Cougar insgesamt drei Exemplare des Armor One V2 Gold und damit die schwarz-goldene Ausführung des Gaming-Stuhls. Die Variante setzt auf einen Bezug aus PVC-Leder und unterscheidet sich damit nicht durch eine andere Mechanik, sondern vor allem durch Farbe und Material von den Stoffversionen der Reihe. Zur Ausstattung gehören 4D-Armlehnen, die sich nicht nur in mehrere Richtungen einstellen, sondern auch nach hinten klappen lassen. Cougar sieht außerdem einen verdeckten Befestigungsgurt für das Lendenkissen und eine Tasche an der Rückenlehne vor.

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Das Gestell besteht aus Stahl, die Abmessungen des aufgebauten Stuhls belaufen sich auf 68,0 x 67,0 x 126,0 cm, das Gesamtgewicht liegt bei 20,7 kg. Damit ist der Gaming-Bolide für ein Tragegewicht von bis zu 120 kg ausgelegt. Die Rückenlehne des Cougar Armor One V2 Gold lässt eine Neigung von 90 bis 155 ° zu und macht so auch bequeme Sitzpositionen möglich, wenn man nicht gerade aktiv vor dem Bildschirm sitzen muss.

Bezeichnung: Cougar Armor One V2 Gold Modellnummer: CGR-AO2-GLB Produktnummer: 3MAO2GLB.0001 Bezug: PVC-Kunstleder Armlehnen: 4D, klappbar laut Cougar Maximale Belastbarkeit: 120 kg laut Hersteller Produktgewicht: 20,7 kg laut Hersteller

Preislich werden regulär knapp 200 Euro fällig, wobei der Straßenpreis aktuell bei etwa 179 Euro liegt. Drei unserer Leser dürfen den Stuhl nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 25. Oktober ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbys und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Cougar!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 25. Oktober 2026

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 26. Oktober 2026

Testzeitraum bis 29. November 2026

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH und von Couger sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum