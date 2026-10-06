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NVIDIA hält auch sieben Jahre nach der letzten größeren Hardware-Aktualisierung an seiner Shield-TV-Plattform fest. Günstiger wird der Einstieg allerdings nicht: Der Hersteller erhöht den US-Preis der Shield TV Pro von bislang 199,99 auf 299,99 US-Dollar. Gleichzeitig endet die Produktion der regulären Shield TV, sodass künftig nur noch das deutlich teurere Pro-Modell angeboten wird. Als Grund für die Preiserhöhung nennt NVIDIA gestiegene Kosten für Komponenten, insbesondere für Speicher.

Ungewöhnlich ist der Schritt vor allem aufgrund des Alters der Hardware. Die aktuelle Shield TV Pro kam im Oktober 2019 auf den Markt und basiert weiterhin auf dem Tegra X1+. Dem SoC stehen 3 GB Arbeitsspeicher und 16 GB interner Speicher zur Seite. An dieser Ausstattung ändert sich mit dem neuen Preis nichts. Mit Blick auf eine neue Generation der Streaming-Box fehlt bislang aber jede Spur.

Die Shield TV Pro unterstützt weiterhin die Wiedergabe von 4K-HDR-Inhalten, Dolby Vision und Dolby Atmos. Zu den Besonderheiten gehört außerdem NVIDIAs KI-gestütztes Upscaling, mit dem niedriger aufgelöste Inhalte auf 4K hochgerechnet werden können. Über GeForce Now lässt sich die Box zudem auch für Spiele-Streaming verwenden. Zwei USB-3.0-Anschlüsse, Gigabit-Ethernet und die Möglichkeit, einen Plex-Media-Server direkt auf dem Gerät zu betreiben, heben die Shield TV Pro weiterhin von vielen günstigeren Streaming-Lösungen ab.

Gerade diese Ausstattung hat auch dazu beigetragen, dass NVIDIA die 2019 vorgestellte Hardware bis heute weiterproduziert. Das Unternehmen hat noch Anfang des Jahres erklärt, die Shield weiterhin fertigen zu wollen. Die lange Produktlaufzeit bringt inzwischen allerdings auch technische Einschränkungen mit sich. So werden neuere Videoformate nicht in allen Fällen auf dem Niveau aktueller Streaming-Hardware unterstützt. Der Shield TV Pro fehlt beispielsweise die Hardware-Unterstützung für AV1.

Parallel zur Preiserhöhung verschwindet die günstigere Shield TV aus dem Sortiment. Das ebenfalls 2019 eingeführte röhrenförmige Modell kostete ursprünglich 149,99 US-Dollar und verwendete ebenfalls den Tegra X1+, war aber mit 2 GB Arbeitsspeicher und 8 GB Massenspeicher ausgestattet. Das Gerät war bereits seit mehreren Monaten nur noch schwer erhältlich. Nun stellt NVIDIA dessen Produktion komplett ein und konzentriert sich auf die Shield TV Pro.