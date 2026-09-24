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Im Rahmen der Meta Connect hat der Facebook-Konzern am Mittwochabend eine neue VR-Brille angekündigt, die dem gesamten VR/AR-Markt neues Leben einhauchen soll. Die Meta VR Glasses wiegen gerade einmal rund 100 g, weil Recheneinheit, Akku und Speicher in einem separaten Compute-Puck sitzen, der per Kabel mit dem Headset verbunden ist und in der Hosentasche verschwinden soll. In den USA soll das Brillen-Gadget im Frühjahr 2027 für 1.299,99 US-Dollar starten. Einen Termin oder Preis für Deutschland nannte der Konzern dagegen noch nicht.

Die Hardware-Einheit bringt rund 300 g auf die Waage und lässt sich an Kleidung oder Tasche befestigen und kann auch in der Hosentasche versteckt werden. Das Visor, also das eigentliche Brillengestell für den Kopf, trägt damit deutlich weniger Elektronik als ein herkömmliches Headset. Ganz frei bewegt sich der Nutzer damit trotzdem nicht, denn ein zusätzliches Kabel muss für die Verbindung zwischen Brille und Recheneinheit am Körper getragen werden. Meta gibt das Gewicht des Visors mit etwa einem Fünftel der Quest 3 an.

Zwei Micro-OLED-Displays sollen zusammen eine 5K-Auflösung und 37 Pixel pro Grad erreichen. Pro Auge entspricht das 2.412 x 2.288 Bildpunkten. Das Sichtfeld fällt mit 70 ° horizontal und 66 ° vertikal vergleichsweise schmal aus. Bei der Quest 3 rund 110 und 96 °. Die Brille setzt somit auf eine höhere Pixeldichte, zeigt jedoch weniger von der virtuellen Umgebung. Im Compute-Puck arbeitet Qualcomms Snapdragon Reality Elite. Dazu kommen 12 GB Arbeitsspeicher und 128 GB interner Speicher, welcher sogar über einen microSD-Steckplatz erweitert werden kann. Meta verspricht bis zu drei Stunden Wiedergabe hochauflösender Filme und Serien. Über USB-C kann das Gadget außerdem mit einem PC, Mac, Smartphone oder einem Handheld und einer Konsole verbunden werden.

Meta führt die VR Glasses nicht als direkten Quest-Nachfolger für Spieler, sondern rückt sie stärker für den Medienkonsum in den Fokus. Das offene Design soll Teile der Umgebung sichtbar lassen, während die Kameras den Blick nach vorn digital ergänzen. Über eine separat erhältliche Lichtdichtung kann die Umgebung allerdings vollständig abgeschirmt werden. Hand- und Blicksteuerung sind integriert, für immersives Gaming mit klassischer Controller-Bedienung verkauft Meta eigene Controller zusätzlich. Zum Start sollen mehr als 75 Spiele ausschließlich per Handgesten spielbar sein.

Mit 1.299,99 US-Dollar kostet das System deutlich mehr als die Meta Quest 3. Der US-Start ist für Frühjahr 2027 angekündigt. Ob und wann die Brille nach Deutschland kommt, ist offen.