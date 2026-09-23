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Typischerweise sind am zweiten Tag des Snapdragon Summits nach der Vorstellung mobilen Plattformen am Tag 1 ein Update der anderen von Qualcomm am Markt befindlichen Lösungen zu sehen. Neben neuen Smartphone-Plattformen nutzt Qualcomm den Snapdragon Summit 2026 somit auch für die Vorstellung einer neuen Audioplattform. Snapdragon Sound Elite Gen 2 soll die Grundlage für die nächste Generation intelligenter Kopfhörer, Earbuds, Audio-Brillen und weiterer Wearables bilden. Im Mittelpunkt steht dabei nicht mehr ausschließlich die Audiowiedergabe: Qualcomm integriert zusätzliche AI-Rechenleistung und Wi-Fi 6E direkt in die Plattform und will Hearables damit zunehmend zu eigenständigen Personal-AI-Geräten machen.

Qualcomm bezeichnet Snapdragon Sound Elite Gen 2 als seine erste Premium-Audioplattform, die speziell für Personal AI entwickelt wurde. Gegenüber der bisherigen Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform verspricht der Hersteller die doppelte On-Device-AI-Leistung, einen um bis zu 40 % reduzierten Energiebedarf und eine um bis zu 30 % kleinere Plattformfläche.

Die Plattform richtet sich dabei längst nicht mehr nur an klassische True-Wireless-Kopfhörer. Qualcomm nennt AI-Earbuds, Premium-Kopfhörer, Open-Ear-Produkte, Audio-Brillen, sogenannte Camera Buds, Hörgeräte und zukünftige multimodale AI-Wearables als mögliche Einsatzgebiete.

Spezifikationen Snapdragon Sound Elite Gen 2 Eigenschaft Snapdragon Sound Elite Gen 2 AI-Beschleuniger Qualcomm eNPU AI-Leistung bis zu 128 GOPS

bis zu 2x höhere On-Device-AI-Leistung gegenüber Snapdragon S7 Gen 1 Prozessor Arm Cortex-M55 Applications Processor Haupt-DSP Arm Cortex-M55 Main DSP Audio-DSPs 2x Hi-Fi 5 Audio DSP

dedizierter Hi-Fi 3 Low-Latency DSP WLAN integriertes Wi-Fi 6E

2,4 / 5 / 6 GHz

bis zu 86 MBit/s PHY Bluetooth Bluetooth Classic

Bluetooth LE Audio

Bluetooth High Data Throughput (HDT)

Bluetooth Higher Bands Cloud-Anbindung Direct-to-Cloud über Wi-Fi

Snapdragon Sound Apps & Agents Audio Snapdragon Sound Technology Suite

Qualcomm aptX Lossless

Qualcomm XPAN ANC / Sprachverarbeitung 5th Generation Qualcomm Adaptive ANC

AI-Driven Audio Curation

Qualcomm cVc Voice Technologies Leistungsaufnahme bis zu 40 % geringer gegenüber Snapdragon S7 Gen 1* Plattformfläche bis zu 30 % kleiner gegenüber Snapdragon S7 Gen 1* Zielgeräte AI-Earbuds

Premium-Kopfhörer

Open-Ear-Audiogeräte

Audio-Brillen

Camera Buds

Hörgeräte

Personal-AI-Wearables

Bis zu 128 GOPS für AI direkt im Ohr

Technische Grundlage der neuen AI-Funktionen ist eine Qualcomm eNPU, die bis zu 128 GOPS erreichen soll. Dazu kombiniert Qualcomm zwei Hi-Fi-5-Audio-DSPs mit der eNPU. Ein eigener Hi-Fi-3-DSP kümmert sich um Aufgaben, bei denen besonders geringe Latenzen gefragt sind. Als Application Processor und Haupt-DSP kommen jeweils Arm-Cortex-M55-Kerne zum Einsatz.

Gegenüber der Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform spricht Qualcomm von einer bis zu verdoppelten AI-Leistung. Hinter dieser Angabe steht ein Vergleich von 128 GOPS und 256 MACs pro Takt beim Snapdragon Sound Elite Gen 2 mit 64 GOPS und 128 MACs pro Takt beim Vorgänger. Beide Plattformen wurden dabei mit 250 MHz verglichen.

Diese zusätzliche Rechenleistung soll nicht nur für einzelne Sprachkommandos verwendet werden. Qualcomm sieht gleichzeitig laufende AI-, Audio-, Kommunikations-, Sensor- und Wellness-Workloads vor. Zu den genannten Szenarien gehören persönliche Assistenten, Transkription, Übersetzung, Kontextanalyse und AI-basierte Audioverarbeitung.

Der entscheidende Unterschied zu vielen bisherigen Hearables besteht darin, dass ein Teil dieser Funktionen permanent im Hintergrund aktiv sein soll. Qualcomm spricht deshalb von Always-on Intelligence. Ein Kopfhörer könnte beispielsweise Umgebung und Nutzungssituation erkennen, Sprache analysieren und gleichzeitig die Audiowiedergabe anpassen, ohne für jede einzelne Aufgabe erst das Smartphone bemühen zu müssen.

Wi-Fi 6E direkt im Kopfhörer

Dazu passt die zweite große Neuerung: Snapdragon Sound Elite Gen 2 integriert Wi-Fi 6E direkt in die Audioplattform. Unterstützt werden 2,4, 5 und 6 GHz sowie eine PHY-Datenrate von bis zu 86 MBit/s. Hinzu kommen Bluetooth Classic, Bluetooth LE Audio, Bluetooth High Data Throughput und die von Qualcomm als „Higher Bands“ bezeichnete Erweiterung.

Wi-Fi dient hier weniger dazu, möglichst hohe Übertragungsraten zu erzielen. Qualcomm setzt vielmehr auf eine sogenannte Direct-to-Cloud-Verbindung. Ein Kopfhörer oder eine Audio-Brille kann dadurch direkt auf einen cloudbasierten AI-Dienst zugreifen, statt sämtliche Daten zuerst über ein gekoppeltes Smartphone übertragen zu müssen.

Qualcomm spricht dabei von „Micro-Power Wi-Fi“. Der niedrige Energiebedarf ist für ein solches Konzept entscheidend, denn gerade Earbuds bieten nur sehr kleine Akkus.

Zusätzlich unterstützt die Plattform Qualcomm XPAN (Expanded Personal Area Network). Darüber kann Audio statt über Bluetooth auch über WLAN übertragen werden. Das ermöglicht unter anderem größere Reichweiten innerhalb eines WLAN-Netzes, während Qualcomm für die Audiowiedergabe weiterhin seine Snapdragon-Sound-Technologien einschließlich aptX Lossless vorsieht.

40 % weniger Energie – allerdings unter speziellen Bedingungen

Besonders genau sollte man bei Qualcomms Angaben zum Energieverbrauch hinschauen. Der Hersteller spricht von einer Reduzierung um bis zu 40 % gegenüber dem Snapdragon S7 Gen 1. Dieser Wert bezieht sich allerdings nicht auf die durchschnittliche Leistungsaufnahme eines fertigen Kopfhörers.

Qualcomm vergleicht dafür einen Wi-Fi-connected Idle Use Case. Für Snapdragon Sound Elite Gen 2 wird dabei ein Zielwert von 0,6 mA angesetzt, beim Snapdragon S7 Gen 1 sind es 1,0 mA. Noch wichtiger: Beim neuen Chip basieren diese Werte derzeit auf einer Designsimulation und nicht auf Messungen finaler Chips. Qualcomm weist selbst darauf hin, dass die Ergebnisse abhängig von der späteren Umsetzung abweichen können.

Ähnliches gilt für die versprochene Verkleinerung der Plattform um bis zu 30 %. Hier vergleicht Qualcomm eine kombinierte SoC-Fläche von 31,185 mm² beim Snapdragon Sound Elite Gen 2 mit 44,2225 mm² beim S7 Gen 1. Die kompaktere Plattform dürfte gerade bei kleinen Earbuds interessant sein. Gewonnener Platz kann von den Herstellern beispielsweise für größere Akkus, zusätzliche Sensoren oder schlicht kleinere Gehäuse genutzt werden.

Insgesamt muss also noch ein wenig gewartet werden, um die tatsächliche Leistungsfähigkeit der neuen Plattform begutachten zu können.

ANC soll stärker auf Situation und Nutzer reagieren

Snapdragon Sound Elite Gen 2 kombiniert die fünfte Generation von Qualcomm Adaptive ANC mit AI-basierter Audioverarbeitung, Umgebungsanalyse und Qualcomms cVc-Sprachtechnologien. Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus und Sprachverarbeitung sollen sich dadurch stärker an Umgebung und Nutzungssituation anpassen.

Der größere Schritt besteht allerdings darin, dass Qualcomm Kopfhörer und andere Hearables zunehmend als Personal-AI-Geräte versteht. Die Plattform ist deshalb nicht nur für klassische Earbuds und Kopfhörer gedacht, sondern auch für Audio-Brillen, Camera Buds, Hörgeräte und weitere multimodale Wearables. AI-Assistenten sollen dabei beispielsweise Übersetzungen, Transkriptionen oder kontextbezogene Hilfestellungen übernehmen können.

Über das Snapdragon Sound Apps & Agents Ecosystem sollen solche Geräte auf AI-Assistenten und weitere Dienste zugreifen können. Durch das integrierte Wi-Fi 6E ist dafür auch eine direkte Cloud-Verbindung möglich, ohne sämtliche Daten über ein Smartphone weiterleiten zu müssen. Auf dem Snapdragon Summit zeigte Cleer bereits ein Konzeptgerät, das Audio, visuelle Informationen und AI kombiniert.

Qualcomm nennt darüber hinaus auch Hör- und Wellness-Geräte als mögliche Einsatzgebiete. Welche Hersteller Snapdragon Sound Elite Gen 2 tatsächlich einsetzen und wann erste Produkte erscheinen, ist bislang allerdings noch offen. Damit liefert Qualcomm zunächst die technische Basis für eine neue Generation von Hearables, bei denen Audio, lokale AI und direkte Cloud-Anbindung enger miteinander verzahnt werden sollen.