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Corsair erweitert sein Audioangebot um das USB-Mikrofon Voxara. Das erste Premium-Kondensatormikrofon des Herstellers für Gaming- und Streaming-Anwendungen kombiniert dabei eigene Hardware mit Elgatos Wave-Link-Software.

Für die Aufnahme setzt Corsair auf eine Kondensatorkapsel mit einem Durchmesser von 25 mm. Das Mikrofon selbst arbeitet mit einer Auflösung von 32 Bit und einer Abtastrate von bis zu 192 kHz. Der größere Dynamikumfang soll insbesondere bei stark schwankenden Lautstärken zusätzlichen Spielraum bieten und Übersteuerungen reduzieren.

Voxara verwendet dazu eine Nierencharakteristik und nimmt damit bevorzugt Schall von der Vorderseite auf, während seitlich und von hinten eintreffende Geräusche abgeschwächt werden. Zusätzlich integriert Corsair eine Dämpfungshalterung, die unter anderem vom Schreibtisch übertragene Vibrationen reduzieren soll. Ein eingebauter Pop-Filter soll wiederum störende Plosivlaute bei Sprachaufnahmen abschwächen.

Einen wesentlichen Teil der Funktionen stellt dabei die Software bereit. Das Mikrofon lässt sich in Elgato Wave Link 3.0 einbinden, wo sich unterschiedliche Audioquellen wie Mikrofon, Spielsound, Musik und Sprachchat auf getrennte Kanäle verteilen und anschließend mischen lassen. Für die weitere Bearbeitung unterstützt die Software unter anderem VST- und AU-Plug-ins, Audioeffekte und Equalizer-Presets.

Für grundlegende Einstellungen muss die Software nicht ständig geöffnet werden. Direkt am Mikrofon befindet sich ein OLED-Display, das unter anderem Mikrofonpegel, Kopfhörerlautstärke, Audiobalance und den aktuellen Stummschaltungsstatus anzeigen kann. Die Bedienung erfolgt über ein Multifunktionsrad. Zusätzlich lässt sich das Mikrofon über einen berührungsempfindlichen Sensor stummschalten, wobei der jeweilige Zustand wieder visuell signalisiert wird.

Corsair stattet Voxara außerdem mit einer konfigurierbaren RGB-Beleuchtung aus. Neben statischen Farben und mehrfarbigen Effekten steht auch ein Modus zur Verfügung, bei dem die Beleuchtung auf den aktuellen Audiopegel reagiert. Die Konfiguration erfolgt auch hier über Wave Link. Eine Synchronisierung mit iCUE-kompatibler Hardware über iCUE Murals ist ebenfalls vorgesehen und wird über die derzeit als Beta angebotenen iCUE Apps umgesetzt.

Zum Lieferumfang gehört ein abnehmbarer Aluminiumständer für die Verwendung auf dem Schreibtisch. Mithilfe der beiliegenden Adapter kann das Mikrofon alternativ an handelsüblichen Mikrofonarmen befestigt werden. Die Verbindung zum Rechner erfolgt über ein textilummanteltes USB-C-Kabel.

Das Corsair Voxara ist ab sofort in Schwarz und Weiß über den eigenen Webshop sowie bei autorisierten Händlern für 189,99 Euro erhältlich.