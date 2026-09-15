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Gestern ist der offizielle Startschuss für VALVEs neue VR-Brille, die Steam Frame gefallen. Nach der Valve Index aus dem Jahr 2019 ist dies der zweite Anlauf einer eigenen VR-Hardware von VALVE, die auf das Steam-Ökosystem zurückgreift.

Das Steam Frame soll mit einer Kombination aus aktueller Smartphone-Hardware, hochauflösenden Displays und einer kabellosen Anbindung für VR- und Gaming-Anwendungen ausgestattet sein. Als Basis dient ein Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm, der im 4-nm-Verfahren gefertigt wird und auf der ARM64-Architektur basiert. Ihm stehen 16 GB Unified LPDDR5X RAM sowie 256 GB UFS-Speicher zur Seite. Der interne Speicher lässt sich über einen microSD-Kartensteckplatz erweitern.

Für die Energieversorgung ist ein wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 21,6 Wh vorgesehen. Die Bilddarstellung erfolgt über zwei LCDs mit einer Auflösung von jeweils 2.160 × 2.160 Pixeln. Die Bildwiederholfrequenz soll zwischen 72 und 120 Hz liegen. Experimentell sind laut den technischen Angaben auch bis zu 144 Hz möglich.

Die Ortung und Verfolgung des Headsets erfolgt über interne Kameras. Für die drahtlose Kommunikation ist WLAN 7 mit 2x2-Antennenkonfiguration vorgesehen. Ein entsprechender Funkadapter ist Bestandteil der Ausstattung. Zusätzlich unterstützt das Steam Frame Bluetooth 5.4.

Zur Audioausstattung gehören zwei Lautsprecher sowie ein Doppelmikrofon-Array. Als Betriebssystem kommt SteamOS 3 zum Einsatz, das auch bei der Steam-Deck-Plattform verwendet wird.

Zum Lieferumfang beziehungsweise zur vorgesehenen Nutzung gehört außerdem der Steam Frame Controller. Dieser soll eine uneingeschränkte 6DOF-Ortung ermöglichen und gleichzeitig die Funktion eines klassischen Gamepads übernehmen. Dadurch lässt sich der Controller sowohl für VR-Anwendungen als auch für herkömmliche Spiele einsetzen.

In der Ausstattung gibt es die Wahl zwischen dem oben genannten Modell mit 256 GB für 1.049 Euro sowie einer Variante mit 2 TB, die 1.279 Euro kostet.

Als Zubehör noch erhältlich sind ein USB-C-Netzteil mit 45 W für 39 Euro (ein Netzteil ist bei der Steam Frame nicht enthalten) sowie ein Steam Frame-Kit mit ergonomischem Zubehör für 69 Euro und ein Ersatzteilkit mit Gesichtspolster, Einsatz für den Linsenabstand sowie ein Lichtschutzeinsatz für 59 Euro.

Aktuell ist nur eine Vorbestellung möglich. Hier kann man sich bis zum 17. September 2026 19:00 Uhr in eine Liste eintragen. Alle Einträge werden nach Ablauf der Frist per Zufallsgenerator gemischt. Das Ergebnis wird interessierten Käufern innerhalb eines Tages per E-Mail mitgeteilt. Eine Teilnahme nach Ablauf der genannten Frist ist laut VALVE nicht möglich.