Werbung

Midea hat mit der Verteilung eines wichtigen Firmware-Updates für seine mobile Klimaanlage PortaSplit begonnen. Die Aktualisierung schließt dabei eine Sicherheitslücke in der Bluetooth-Kommunikation, über die sich die Geräte bislang ohne reguläre Kopplung steuern ließen. Das Update ist laut Hersteller für sämtliche Geräterevisionen freigegeben und wird schrittweise über das Internet verteilt.

Bekannt geworden war das Problem durch einen anonymen Hinweisgeber, der heise security eine Android-App und Python-Skripte als Proof of Concept zur Verfügung gestellt hatte. Damit ließ sich demonstrieren, dass eine PortaSplit über Bluetooth Low Energy angesprochen werden kann, obwohl das verwendete Smartphone zuvor nicht mal mit der Klimaanlage gekoppelt worden war. Auch eine in der Hersteller-App eingerichtete PIN verhinderte den Zugriff nicht.

Die Schwachstelle ermöglichte dabei eine weitreichende Kontrolle über das Gerät. Innerhalb der Bluetooth-Reichweite konnten unter anderem die Klimaanlage ein- und ausgeschaltet, die gewünschte Temperatur verändert und der Betriebsmodus gewechselt werden. Ein Angreifer hätte beispielsweise vom Kühl- in den Heizbetrieb umschalten können. Ein Zugriff über das Internet oder die Cloud war über diesen Angriffsweg allerdings nicht möglich.

Technisch lag das Problem bei einer über Bluetooth erreichbaren Schnittstelle. Zwar sieht das verwendete Protokoll eine AES-Verschlüsselung der Steuerbefehle vor, das Gerät sendete über seine Bluetooth-Broadcasts jedoch genügend Informationen aus, um den dafür erforderlichen Schlüssel abzuleiten. Auf diese Weise ließen sich formal korrekt verschlüsselte Befehle an die PortaSplit übertragen, ohne zuvor eine Authentifizierung durchlaufen zu müssen.

Die neue Firmware verändert daher das Authentifizierungsmodul der PortaSplit. Damit soll der bisher mögliche unautorisierte Zugriff über die BLE-Schnittstelle unterbunden werden. Die Aktualisierung trägt die Versionsnummer V.012634_0000_4000_8000_5006_1012. Die zuvor verwendete Firmware wird als V.012236_0000_4000_8000_5006_1012 angegeben.

Besitzer einer PortaSplit müssen allerdings damit rechnen, dass die neue Version nicht sofort auf ihrem Gerät erscheint. Midea setzt auf einen gestaffelten OTA-Rollout und aktualisiert die Anlagen somit in mehreren Wellen. Dadurch kann der Hersteller die Verteilung gegebenenfalls stoppen, falls mit der neuen Firmware unerwartete Probleme auftreten. Einen konkreten Termin, zu dem sämtliche Geräte aktualisiert sein sollen, gibt es deshalb bislang nicht.