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Apple hat im Rahmen seines September-Events gleich mehrere neue Produkte vorgestellt. Es ging dabei aber nicht nur um die neuen iPhone-Modelle des Unternehmens. Neben den AirPods 5 wurde auch die Apple Watch Series 12 präsentiert. Die neuen In-Ears warten mit verbesserter Geräuschunterdrückung und Übersetzung auf. Bei der Smartwatch bleibt Apple dabei, den Fokus weiter auf die Gesundheitsfeatures zu setzen.

Die AirPods 5 behalten ihr offenes Design, sollen dank einer neuen akustischen Multiport-Architektur und einer überarbeiteten adaptiven Klangregelung aber eine deutlich bessere Geräuschunterdrückung bieten. Apple spricht von bis zu 50 Prozent weniger Umgebungsgeräuschen gegenüber den AirPods 4 mit ANC. Transparenzmodus und adaptives Audio wurden ebenfalls überarbeitet. Die Conversation Awareness reduziert automatisch die Medienlautstärke, sobald der Träger zu sprechen beginnt.

Neu ist zudem die Möglichkeit zur Live-Übersetzung mithilfe von Apple Intelligence. Nach der Einrichtung über die Übersetzer-App lässt sich die Funktion direkt über die AirPods oder Siri starten. Sie soll künftig für die gesamte AirPods-Familie verfügbar sein. Die AirPods 5 kosten in Deutschland ab 149 Euro, eine Variante mit kabellosem Ladecase, längerer Laufzeit und Lautstärkeregelung per Wischgeste kostet 169 Euro. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, der Verkauf startet am 18. September 2026.

Bei der Apple Watch Series 12 liegt der Schwerpunkt dagegen auf Gesundheit und Fitness. Das neue Gesundheitserkennungssystem arbeitet zusammen mit dem S11-Chip und soll laut Apple die bislang präziseste Herzfrequenzmessung in einem Wearable ermöglichen. Die Herzfrequenz wird den ganzen Tag über alle fünf Sekunden erfasst, während die Herzfrequenzvariabilität bis zu 24-mal häufiger gemessen wird. Eine weitere Neuerung ist die Tagesform. Aus Aktivität, Trainingsbelastung, Vitalwerten und Schlafindex errechnet die Watch einen Wert von 0 bis 10 und gibt Empfehlungen wie "Erholen", "Bereit" oder "Leg los". Der Wert wird im Tagesverlauf aktualisiert.

Bei der Akkulaufzeit bietet die Uhr bis zu 24 Stunden im Alltag und bis zu zehn Stunden bei Outdoor-Workouts. 15 Minuten Laden sollen bis zu zwölf zusätzliche Stunden ermöglichen. Dazu kommen eine genauere Schrittzählung sowie neue Funktionen wie Geräuscherkennung und Shazam direkt auf der Uhr. Die Apple Watch Series 12 ist in 42 und 46 mm erhältlich. Der Einstiegspreis liegt bei 449 Euro, Vorbestellungen sind ab sofort möglich, der Verkaufsstart erfolgt ebenfalls am 18. September 2026.