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Bereits mehrfach haben wir an Praxisbeispielen aufgezeigt (zum Beispiel AC180 mit PV200), dass sich eine Powerstation, wie die von Bluetti, mit mobilen Solarpanelen nutzen lässt und welche Einschränkungen es dabei gibt. Mit dem Solarpanel SORA 500 bringt Bluetti nun ein mobiles Solarpanel auf den Markt, welches mit einer Spitzen-Ausgangsleistung von 500 W zumindest in dieser Hinsicht einige der Einschränkungen aufheben möchte – denn mit 200 W Peak-Leistung sind die Powerstations mit 3+ kWh kaum sinnvoll zu befüllen.

Beim Solarpanel SOLAR 500 setzt Bluetti auf N-Typ Monozellen. Die Spannung bei maximaler Leistung beträgt 40,92 V. Der maximale Strom liegt bei 12,22 A. Die Leerlaufspannung wird mit 49,1 V angegeben.

Spannend ist das SOLAR 500 durch seine Abmessungen. Zusammengeklappt kommt es auf 570 × 445 × 85 mm. Aufgeklappt sind es dann 2.541 × 1.146,6 × 3 mm. Das Gewicht liegt bei 12,9 kg.

Mit dem Standard-Stecker MC4 ausgestattet, kann das Solarpanel an viele Powerstations mit MPPT angeschlossen werden. Verfügt die Powerstation über einen XT60-Eingang, gibt es entsprechende MC4-XT60-Adapter.

Wer im Camping-Einsatz auf eine gewisse Autarkie angewiesen ist und mit einer Powerstation unterwegs ist, für den könnte das Solarpanel SOLAR 500 die richtige Wahl sein. Allerdings verlangt Bluetti 671 Euro für das mobile und leistungsstarke Solarpanel. Standardpanele, wie sie auf dem Dach befestigt werden, kosten mit 500 W zwischen 70 und 80 Euro – sind somit deutlich günstiger.